В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату смены погоды и дала детальный прогноз. Карта

В эти выходные, 27 и 28 июля, в Украине еще будет жарко. А вот с понедельника, 29 июля, уже ожидается ощутимое понижение температуры воздуха.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. "Суббота и воскресенье ожидаются в Украине жаркими", – говорится в сообщении.

Температура воздуха поднимется до +29…+33 градусов, а на юге столбики термометров достигнут +33…+36 градусов.

В западных областях в субботу будет чуть-чуть прохладнее – от +25 до +28 градусов, но в воскресенье и там жара усилится. Погоду в Украине будет определять антициклон по имени Gustav, поэтому 27-28 июля будет сухо и солнечно по всей территории.

В Киеве в эти выходные ожидается солнечная и жаркая погода с температурой около 30 градусов в течение дня.

С понедельника, 29 июля, температура воздуха снизится. На юге и востоке ослабление жары начнется во вторник, 30 июля.

В понедельник и вторник в Украине возможно усиление ветра до штормовых порывов. Следующее повышение температуры ожидается ориентировочно с 4 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 25 июля, во второй половине дня в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлый, слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

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