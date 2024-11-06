В Украине идет кратковременное потепление: синоптик дала детальный прогноз. Карта

В четверг, 7 ноября, в Украине ожидается кратковременное потепление. Антициклон, который охватит территорию страны в четверг, обусловит сухую и без осадков погоду.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. "В четверг в Украине антициклон обусловит всюду сухую воздушную массу, осадков не ожидается", – говорится в сообщении.

Ветер северо-западный и западный, 5-12 м/с.

Ночью 7 ноября температура воздуха по всей Украине будет варьироваться в пределах +2...+5 градусов, кроме западных областей, где ночью возможны заморозки, и температура может опуститься до 0...-3 градусов.

В течение дня температура повысится и в Украине ожидается потепление: столбики термометров поднимутся до +9...+12 градусов, на юге даже до +12...+15 градусов. Только на северо-востоке страны будет прохладнее – +7…+9 градусов.

В Киеве также будет царить антициклон, поэтому осадков не ожидается. Ночная температура составит +2…+4 градуса, а днем температура поднимется до +8…+10 градусов. В столице, по прогнозам, светит солнце, но в утренние часы могут сформироваться небольшие туманы.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в ноябре и возможно ли, что тенденция к аномальному теплу в этом году распространится и на последний месяц осени.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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