В Украине будет жара, но есть нюанс: синоптик предупредила о погодных сюрпризах. Карта

В пятницу, 6 июня, в Украине ожидается жаркая погода, температура воздуха поднимется до +30 градусов. В то же время в западных, северных и Винницкой областях прольются кратковременные грозовые дожди.

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Такой прогноз обнародовала украинский синоптик Наталья Диденко. "Завтра в Украине будет очень тепло, до жары. Максимальная температура воздуха ожидается в течение дня +25...+30 градусов", – написала она в своем Facebook.

Синоптик прогнозирует, что кратковременные грозовые дожди пройдут на западе, севере страны, а также в Винницкой области.

В западных областях южный ветер может достигать сильных значений, предупредила Наталка Диденко.

На остальной территории, по ее словам, будет господствовать сухая солнечная погода.

В Киеве в пятницу +28...+29 градусов, есть вероятность кратковременного грозового дождя.

В дальнейшем в Украине будет преобладать жаркая погода, прогнозирует синоптик.

Однако в понедельник, 9 июня, в северных, западных областях и местами в центре жара ослабнет до +21...+25 градусов.

"Избегайте чрезмерного солнца, не пренебрегайте метеопредупреждениями и предупреждениями о воздушной тревоге", – посоветовала Наталья Диденко.

В ближайшие дни в Украине будут лить дожди

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 7 июня, дожди прогнозируют на западе и севере страны, в воскресенье, 8 июня, – только в западных областях. А уже 9 июня, в понедельник, осадки ожидаются на всей территории Украины.

Во вторник, 10 июня, небо прояснится, во всех регионах страны сухо и солнечно, однако значительно посвежеет. Днем от +17 до +21, на юге до +24...+30 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешняя весна в Киеве заняла десятое место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев было зафиксировано 17 температурных рекордов.

Напомним также, на днях в небе над столицей заметили облака, напоминающие рыбью чешую. По народным приметам, они предвещают изменение погоды в ближайшее время.

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