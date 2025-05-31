В небе над Киевом увидели облака, похожие на рыбью чешую. Фото

В субботу, 31 мая, в небе над Киевом можно было наблюдать облака, которые внешне напоминают рыбью чешую. Также красотой имели возможность любоваться жители области.

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Фото опубликовал OBOZ.UA. По народным приметам, такие облака могут свидетельствовать об изменении погоды уже в ближайшее время.

Так, в субботу, 31 мая, во второй половине дня в небе над Киевом можно было наблюдать невероятную красоту – облака, похожие на рыбью чешую. Вероятно всего, это высококучевые облака, которые возникают обычно в результате конвекции в нестабильно стратифицированном воздухе.

Высококучевые облака (латинское название – Altocumulus) – белые или серые облака в виде слоев и гряд, построенных из пластинчатых или округлых масс и валов. Они могут иметь затененные части, что отличает их от перисто-кучевых Cirrocumulus (Cc) облаков, относящихся к облакам верхнего уровня. Высококучевые облака возникают обычно в результате конвекции в нестабильно стратифицированном воздухе, а также в результате постепенного восхождения воздуха перед холодным фронтом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 19 апреля, утром в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

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