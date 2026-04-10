В Украине будет царить циклон: чем удивит погода в пятницу, 10 апреля. Карта

Укргидрометцентр сообщил, что 10 апреля территория Украины будет оставаться под влиянием циклона. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а также осадки в виде дождя и мокрого снега в большинстве регионов.

Видео дня

Прогноз обнародовал Украинский гидрометеорологический центр. В ведомстве отметили, что страна будет находиться под влиянием холодной влажной воздушной массы на высотах.

"Ожидаем облачную погоду с прояснениями, местами осадки в виде дождя и мокрого снега", – говорится в сообщении.

Синоптическая ситуация будет оставаться довольно неустойчивой. Ночью осадки пройдут местами, но на северо-востоке – практически повсеместно. Днем дождь и мокрый снег ожидаются почти по всей территории страны, за исключением западных областей.

В Карпатах картина немного другая. Ночью там возможен небольшой снег, а днем существенных осадков не прогнозируют. В общем, если смотреть шире, весна вроде и есть, но ощущается она пока сдержанно.

Температура и ветер

Самыми ощутимыми будут ночные заморозки – температура будет опускаться до 0– 3° мороза. Днем воздух будет прогреваться до +3..+8°, а на юге, востоке и в Закарпатье местами до +11°.

В горных районах значительно холоднее: ночью 2–7° мороза, днем около 0°. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5–10 м/с, без резких порывов, но довольно ощутимый.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!