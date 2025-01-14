В ТЦК объяснили, имеют ли право военнообязанные пользоваться телефонами в помещениях центров комплектования

В территориальных центрах комплектования военнообязанные имеют право пользоваться мобильными телефонами, но только в специально отведенных местах. Сотрудники ТЦК не имеют права забирать телефоны у граждан.

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Об этом на брифинге сообщила заместитель начальника киевского районного ТЦК и СП, майор Лариса Козак. Она отметила, что работники ТЦК не имеют права изымать мобильные телефоны.

Однако важно, что помещения ТЦК являются режимными объектами, где хранится документация с категорированным грифом, а также размещены базы с ограниченным доступом. Это означает, что ограничение использования мобильных телефонов может быть наложено из соображений безопасности.

Поэтому хотя использование мобильных телефонов разрешено, военнообязанные должны соблюдать установленные ограничения и использовать свои телефоны только в специально определенных зонах.

"Законным требованием сотрудника ТЦК или военнослужащего будет как раз определить место общения для военнообязанного в помещении. Такое помещение в каждом районном ТЦК должно быть. Поэтому средства сотовой связи – нет, РТЦК такого права не имеет. Ограничить – да, общение только в отведенных для этого местах", – объяснила Козак.

Напомним, в Сумах 31 декабря скончался 40-летний местный житель Евгений Криводуб, получивший травмы после избиения в Сумском областном ТЦК и СП. Он попал в реанимацию после конфликта с военнослужащим, который нанес мужчине телесные повреждения. Подозреваемый не является представителем ТЦК.

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