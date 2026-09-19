«В тесноте, да не в обиде»: есть благозвучные украинские эквиваленты

Фраза "в тесноте, да не в обиде" часто встречается в русском языке, когда речь идет о ситуации, в которой людям приходится тесниться, но это не портит отношений и не мешает хорошо проводить время вместе. Дословно переводить такое выражение на украинский язык не стоит.

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Зато в нашем языке есть несколько естественных и благозвучных аналогов. OBOZ.UA рассказывает, чем стоит заменить этот фразеологизм.

Один из самых простых вариантов: тісно, зате тепло.

Так говорят, когда места мало, но атмосфера приятная и доброжелательная.

Еще одно близкое по смыслу выражение: тісно, та затишно.

Оно подойдет, если речь идет не только о физической тесноте, но и об ощущении комфорта и близости между людьми.

Также можно использовать украинскую пословицу: де згода, там і догода.

Таким образом, русскую фразу "в тесноте, да не в обиде" не нужно переводить на украинский буквально. У нашего языка есть свои точные выражения, которые естественно передают тот же смысл.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точити баляси" и когда его следует употреблять.

А вместо калькированного "маленький, да удаленький" лучше использовать исконно украинские выражения, которые звучат естественнее и образнее.

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