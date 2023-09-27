В Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации из-за беременной женщины и ее больной матери: как его наказали

Житель Черновицкой области был приговорен к испытательному сроку за то, что не явился в учебный центр ВСУ после получения повестки. Сам обвиняемый объяснил отказ от мобилизации беременностью своей девушки.

Об этом говорится в приговоре Кицманского районного суда Черновицкой области. На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.

Согласно информации из материалов судебного дела, в день 22 июля 2023 года мужчина явился на военно-медицинскую комиссию, которая признала его пригодным для военной службы. Ему была выдана повестка, и на следующий день он должен был направиться в учебный центр Вооруженных Сил Украины. Однако мужчина не выполнил это требование и уклонился от службы в ВСУ.

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На суде подозреваемый признал свою вину и выразил раскаяние.

Мужчина заявил, что глубоко уважает и восхищается украинскими военными. Однако он уклонился от призыва по мобилизации по следующим причинам: с момента своего рождения он был сиротой и сейчас проживает в незарегистрированных отношениях с девушкой, которая находится на четвертом месяце беременности. Он подчеркнул, что его возлюбленной помогать некому, так как у нее есть только мама, имеющая инвалидность, и пожилая бабушка.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 3 года испытательного. Это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения армии РФ действует всеобщая мобилизация. За уклонение от призыва на военную службу в этот период применяется статья 336 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменятся условия увольнения с военной службы во время военного положения. Это касается военнослужащих, чьи близкие родственники пострадали или пропали без вести в период боевых действий.

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