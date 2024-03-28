В Telegram можно будет ограничить круг лиц, пишущих вам частные сообщения: когда заработает обновление

Пользователи Telegram из Украины, Беларуси и России смогут ограничивать круг людей, которые будут посылать им личные сообщения. Эта функция, как ожидается, заработает с понедельника, 1 апреля.

Об этом сообщил владелец Telegram Павел Дуров. Он рассказал, что накануне русскоязычные пользователи мессенджера начали жаловаться на сообщения незнакомцев с призывами к теракту. В результате тысячи пользователей, "участвовавших в этом флешмобе", были заблокированы.

"В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических и организационных мер по предотвращению этой активности. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", – говорится в сообщении.

Дуров добавил, что для более эффективной фильтрации подобного спама будет введено решение на основе ИИ.

"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может посылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для более эффективной фильтрации такого спама. Telegram – не место спам-рассылок и призывов к насилию", – резюмировал он.

Напомним, глава Главного управления Минобороны Кирилл Буданов заявил, что мессенджер Telegram оказывает разрушительный эффект в Украине. Однако благодаря ему можно что-нибудь доносить до людей на оккупированных территориях.

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