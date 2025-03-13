В Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще из восьми населенных пунктов: что происходит

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад. Причина в том, что на приграничье повысилась интенсивность диверсионных групп войск России и обстрелы КАБами и FPV-дронами.

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Решение было принято на заседании Совета обороны Сумщины в четверг, 13 марта. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в Facebook.

По его словам, в ближайшее время с этих громад необходимо будет эвакуировать 543 человека, среди них 20 детей.

"В связи с обострением оперативной ситуации на территории области, постоянным огневым поражением со стороны РФ и с целью сохранения жизни гражданского населения области сегодня на заседании Совета обороны области по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных громад Сумского района", – проинформировал он.

Глава ОВА подчеркнул, что по состоянию на данный момент единственным способом защитить мирное население на границе с государством-агрессором от постоянных обстрелов и деятельности ДРГ является эвакуация.

"Относительно диверсионных групп противника, которые заходят практически на всей протяженности линии столкновения, начиная с Шосткинского района и заканчивая населенными пунктами Ахтырского района. То есть, действия в них активизировались. Сейчас армия РФ подтянула туда серьезные резервы. То есть в пограничной полосе будет достаточно высокая интенсивность обстрелов. Поэтому я еще раз обращаюсь, чтобы люди уезжали из этих приграничных населенных пунктов и громад", — сказал чиновник.

Артюх также подтвердил, что ситуация на границе Сумской области с Россией напряженная, но контролируемая. Подразделения российских оккупационных войск не пересекли границу и не захватили ни одного населенного пункта на территории региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственной пограничной службе Украины заявили, что войска РФ активизировали бои на границе с Сумской областью, пытаясь прорвать его. Таким образом, агрессор надеется отрезать пути поставок подразделений Сил обороны, задействованных на Курщине.

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