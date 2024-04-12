В Сумах спасатели во время пожара спасли пятерых щенков: видео тронуло сеть

В Сумах во время ликвидации пожара спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и спасли 5 щенков. К счастью, малыши не пострадали.

Соответствующее видео показали в ГСЧС. "То самое видео, которое заставит ваше сердце биться быстрее!", – говорится в сообщении.

Так, в Сумах произошел пожар в нежилом здании. Прибыв на место, спасатели обнаружили щенков. К счастью, с малышами все хорошо, они не пострадали. После осмотра животных, пушистиков вернули мамочке.

"Ни дня без хорошего дела", – отметили в ГСЧС.

Стоит отметить, что в Хмельницкой области спасатели вызволили из ловушки аиста. Инцидент произошел в селе Голосков. Спасатели прорезали отверстие с помощью бензореза и выпустили черногуза на свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители спасли лебедя. Птица застряла в кризисе и, по словам местного жителя, более трех дней не могла сдвинуться с места.

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