'Каждая жизнь важна': в Хмельницкой области спасатели освободили из ловушки аиста. Видео

В Хмельницкой области спасатели вызволили из ловушки аиста. Инцидент произошел в селе Голосков.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГСЧС. На протяжении многих лет на старой водонапорной башне в этом селе находилось гнездо аиста.

Но время и природные обстоятельства сделали свое дело, и металлическая конструкция начала проржаветь. А однажды гнездо упало внутрь колодца вместе с птицей. И хотя другой пернатый успел вылететь, одна из аистов осталась в ловушке.

Спасатели прорезали отверстие с помощью бензореза и выпустили черногуза на свободу.

"Каждая жизнь важна!" - отметили в ГСЧС.

Стоит отметить, что в Сквире Киевской области бойцы ГСЧС спасли лебедя, который стал мишенью человеческой жестокости. Неизвестные попали в птицу четырьмя дротиками.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители спасли лебедя. Птица застряла в кризисе и, по словам местного жителя, более трех дней не могла сдвинуться с места.

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