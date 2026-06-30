В СССР в сыре были цифры: зачем их добавляли

Люди, помнящие времена СССР, могут вспомнить и маленькие черные или синие пластиковые цифры, которые попадались в кусках сыра. Дети были в восторге от таких сокровищ и даже собирали их, а те, кто застал эту практику уже во взрослом возрасте, до сих пор не всегда догадываются, зачем эти цифры добавляли в сыр.

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Как выяснил OBOZ.UA, они появлялись в продукте вовсе не для красоты или развлечения, а играли важную роль в маркировке продукции во время производства. Рассказываем, зачем эти цифры клали в сыр и почему перестали так делать.

Для чего в сыр клали цифры

Этими цифрами кодировалась полная информация о партии продукта. Они обозначали дату изготовления (число и месяц), номер ванны, в которой варился сыр, и номер ответственного оператора или сыродела. Поскольку на каждой головке сыра вручную выбивать или рисовать эти данные краской было долго и неудобно, использовали готовые наборы пластиковых цифр.

Также цифры помогали осуществлять контроль качества и созревания. Поскольку сыр созревает от нескольких недель до нескольких месяцев, технологам на заводах нужно было точно знать, какая партия где находится, сколько ей осталось созревать и нет ли проблем с конкретной ванной. Если во время проверки обнаруживали брак, по цифрам можно было мгновенно найти и списать всю партию.

Почему именно пластик и почему внутри

Цифры изготавливали из специального безопасного пищевого пластика – полиэтилена. Их вдавливали в сыр в самом начале прессования, когда сырная масса еще была мягкой. В процессе созревания сыр покрывали парафином или воском, и цифры надежно "впаивались" в корку. Это гарантировало, что маркировка не смоется, не сотрется во время транспортировки и её невозможно будет подделать или перебить дату.

Почему от пластиковых цифр в сыре отказались

Со временем, с появлением лазерной маркировки, смываемых чернил и современных наклеек на упаковке, необходимость вдавливания пластиковых цифр исчезла. Причиной отказа от такой практики стали и более высокие стандарты безопасности пищевых продуктов. Так цифры перестали добавлять из-за риска травмирования. Небольшой кусочек твёрдого пластика мог легко отломаться или остаться незамеченным при нарезке сыра. Если ребенок или взрослый случайно проглатывали такую цифру или сильно прикусывали ее, это могло привести к травме зубов или желудочно-кишечного тракта.

Свою роль сыграл и гигиенический фактор. Любое инородное тело, вдавливающееся в пищевой продукт, создает микротрещины. В этих микропустотах вокруг пластика могли накапливаться бактерии или развиваться плесень, если технологический процесс созревания или хранения хоть немного нарушался.

Кроме того, с помощью пластиковых цифр можно было закодировать лишь очень ограниченный набор данных (например, "25 08" – дата, и "3" – номер партии). Современное законодательство требует от производителей прозрачности: на сыре должны быть указаны точное время, дата, полный состав, срок годности, страна происхождения, штрих-код для сканирования на кассе и QR-код для отслеживания логистики. Вместить такой объем информации с помощью кусочков пластика физически невозможно.

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