Почему в СССР не выбрасывали кофейную гущу: как ее использовали

Во времена СССР дефицит товаров преследовал людей повсеместно. Поэтому они пытались придумать как можно больше способов повторного использования продуктов и вещей. Например, после приготовления кофе кофейную гущу не выбрасывали, а делали из нее несколько эффективных косметических и хозяйственных средств.

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На самом деле, в этом есть своя логика. В кофейной гуще остаются полезные вещества, которые могут пригодиться в быту – от уборки до ухода за комнатными растениями. OBOZ.UA вспоминает 5 советских способов использования кофейной гущи.

Удобрение для растений

Остатки кофе могут быть очень полезны для комнатных растений, но использовать их нужно правильно. Чтобы не закислить почву, кофейную гущу сначала промывают и сушат, а затем осторожно смешивают с верхним слоем земли. Это улучшает структуру почвы и положительно влияет на состояние растений.

Скраб для рук после работы на кухне

После работы с такими продуктами, как рыба или лук, запах на коже часто держится долго, и обычное мыло не всегда помогает. В таком случае можно взять немного влажной гущи, смешать с каплей моющего средства и тщательно потереть руки. Это помогает избавиться от посторонних запахов и одновременно мягко очищает кожу, делая ее более гладкой.

Поглотитель запахов для холодильника

Кстати, об устранении запахов. Вместо магазинных средств для освежения воздуха в холодильнике можно использовать высушенную кофейную гущу. Ее насыпают в небольшую ёмкость, накрывают тканью и ставят в холодильную камеру. Она эффективно поглощает посторонние запахи, и менять ее достаточно раз в несколько недель.

Средство для мытья посуды

Стойкие загрязнения на посуде, особенно пригоревший жир, сложно отмыть без агрессивной химии или жестких щеток. И здесь на помощь придет кофе. Кофейную гущу можно смешать с небольшим количеством моющего средства и использовать в качестве абразивной пасты. Она хорошо справляется с нагаром и жиром, при этом не повреждает покрытие.

Маринад для мяса

Благодаря природным кислотам кофейная гуща способна размягчать мясные волокна. Ее смешивают с солью, специями, чесноком и маслом и используют в качестве маринада. После выдержки мясо становится нежнее, а во время приготовления образуется аппетитная корочка с легким интересным привкусом.

Как хранить

Чтобы гуща не испортилась, ее нужно обязательно высушить, иначе появится плесень. Сухую массу удобно хранить в стеклянной банке с крышкой – в таком виде она может лежать долго без потери свойств.

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