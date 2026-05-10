Украина активно нанимает работников из Азии: на какие должности их берут и сколько это стоит

Из-за острого дефицита кадров украинские компании все активнее нанимают работников из Бангладеш, Пакистана, Египта и Колумбии – наибольшим спросом на них пользуются строительные, производственные, логистические и торговые предприятия. Полная легализация иностранца обходится бизнесу примерно в 40 тысяч гривен, что делает его на 25-30% дороже украинца, однако работодатели готовы платить больше из-за критического кадрового голода.

То, что еще недавно казалось единичной практикой, постепенно становится новой реальностью для украинского бизнеса, пишет Forbes.

В Украине все труднее найти людей на вакансии, связанные с физическим трудом. Самый острый дефицит работников сейчас наблюдается в нескольких ключевых отраслях:

строительство;

перерабатывающая и производственная промышленность;

логистика и складская сфера;

торговля;

сфера обслуживания;

сельское хозяйство;

медицина и образование.

Причины очевидны – мобилизация, массовый выезд украинцев за границу и демографический кризис существенно сократили количество доступной рабочей силы. По разным оценкам, с начала полномасштабной войны Украину покинули 5-6 миллионов человек, далеко не все планируют вернуться.

По словам экспертов, сегодня около 75% украинских компаний испытывают трудности с закрытием вакансий. Из-за дефицита кадров бизнес все активнее обращается к международному рекрутингу. Особый интерес вызывают работники из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Среди государств, граждане которых уже активно трудоустраиваются в Украине:

Бангладеш;

Пакистан;

Таджикистан;

Египет;

Марокко;

Ирак;

Колумбия.

Только граждане Бангладеш уже получили 599 официальных разрешений на работу в Украине. Отдельные кадровые агентства уже специализируются на подборе работников из-за рубежа. Например, украинские рекрутеры активно привлекают кандидатов из Колумбии, объясняя это их хорошей репутацией в Европе как дисциплинированных и ответственных работников.

Несмотря на высокий спрос, привлечение трудового мигранта – дорогое удовольствие для бизнеса. Полная легализация одного работника из-за рубежа стоит примерно 40 тысяч гривен. В эту сумму входят:

оформление разрешения на трудоустройство;

получение визы;

временный вид на жительство;

юридическое сопровождение;

административные расходы.

В результате иностранный работник обходится работодателю примерно на 25-30% дороже, чем украинец. Впрочем, компании готовы идти на эти расходы, ведь альтернатива – нехватка персонала и остановка работы.

Несмотря на рост интереса к иностранным кадрам, процедура их трудоустройства остается сложной. Бизнес жалуется на многоуровневую систему согласований, в которой участвуют сразу несколько государственных структур. На каждом этапе возможнызадержки или отказы без четких объяснений.

Особенно сложно оформить работников из стран, которые входят в перечень государств с повышенным миграционным риском. Эксперты отмечают, что без упрощения этих процедур бизнесу будет все труднее закрывать кадровые потребности.

Вопрос безопасности остается одним из самых чувствительных. Специалисты по миграционной политике подчеркивают, что государство должно тщательно контролировать, из каких стран привлекают работников и где именно они работают и проживают.

В то же время эксперты отмечают, что миграция рабочей силы – нормальная мировая практика. Так же, как украинцы работают в Польше, Германии или Чехии, иностранцы могут работать в Украине. Полностью избежать рисков невозможно, но эффективный контроль и понятная система легализации способны существенно уменьшить потенциальные проблемы.

Еще до полномасштабной войны в Украине работали около 300 тысяч иностранных работников. Теперь эта цифра может существенно возрасти.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год средняя зарплата выросла на 18% до 29 500 грн. Самый высокий темп прироста продемонстрировала позиция маркировщика (+85%). Это объясняется автоматизацией складской логистики и критической потребностью в персонале для обработки товарных потоков.

