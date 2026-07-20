В Славске пройдет международная программа по восстановлению женского здоровья с помощью движения и танца

Двигаться, чтобы услышать друг друга: пластический спектакль "Косачка", Креативная резиденция МС6 и итальянская ассоциация e20danza создадут пространство женской солидарности и восстановления.

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Проект "Восстановление сообществом" расширяет свои границы: в партнерстве и совместной деятельности трех команд – Креативной резиденции МС6, танцевального спектакля "Косачка" и итальянской ассоциации e20danza, – в Славске воплотится особый формат программы, цель которого – поддержать женщин в условиях военных испытаний и навести мосты солидарности между украинскими и иностранными сообществами.

Программа, направленная на психоэмоциональное восстановление и реинтеграцию ветеранов, существующая с 2023 года, в этом году пройдет 25–31 июля в обновленном формате: для женщин, с акцентом на движение и танец и с привлечением международных экспертов.

Это уже второе сотрудничество "Косачки" и МС6 в рамках проекта "Восстановление сообществом". В конце 2024 года команды реализовали специальную версию программы для ветеранок и защитниц Мариуполя и Азовстали.

На этот раз в группу войдут женщины с разным опытом: военнослужащих и ветеранок, внутренне перемещенных лиц, жительниц прифронтовых территорий, женщин, ожидающих возвращения близких из плена и с фронта, переживающих утрату, а также тех, кто ухаживает за близкими, раненными на войне.

Программа основана на сочетании современного танца, соматических практик, импровизации и работы с голосом. Используя движение как инструмент невербальной коммуникации, она создает инклюзивное и безопасное пространство, в котором участницы могут прожить и выразить сложный психоэмоциональный опыт. В то же время программа помогает уменьшить ощущение социальной изоляции, восстановить чувство собственной агентности и внутренней опоры, а также способствует формированию прочных социальных связей и солидарности между женщинами с разным опытом переживания войны.

К реализации программы присоединяются итальянские эксперты Роберто Казаротто, Кьяра Фриго и Джованна Гарзотто, которые работают с движением и танцем как социальной практикой. В рамках программы "Восстановись" они будут работать бок о бок с украинскими художницами, проводя восстановительные сессии для участниц программы, а также обмениваясь профессиональным опытом.

Чтобы привлечь к обмену более широкое сообщество профессионалов, исследующих терапевтические, стратегические и коммуникационные возможности танца, в рамках проекта также будут проведены 4 открытых онлайн-встречи с украинскими и зарубежными докладчиками. В ходе встреч эксперты поделятся опытом работы с травмой, преодолением конфликтов и социальной изоляции с помощью танца и перформативных практик.

Юлия Лопата, режиссер спектакля "Косачка" и преподавательница женской программы "Восстановление сообществом", так комментирует свое участие в проекте: "Я искренне стремлюсь принести пользу своими знаниями и опытом участницам резиденции. Еще на первой резиденции я осознала, что своим профессиональным опытом могу покрыть еще одну чрезвычайно важную нишу потребностей – ментальную реабилитацию. На мой взгляд, во время войны это одна из обязанностей художников. Практики движения, при внимательном и чутком наставничестве, создают пространство безопасности, в котором человек способен восстановить контакт с телом, пережить эмоции, с которыми порой трудно соприкасаться в других обстоятельствах, и, как следствие, – пережить посттравматический рост".

Дарина Пазенко, соучредительница и проектный менеджер программы "Восстановление сообществом", говорит: "Возвращаясь с войны, проходя реабилитацию, переживая утрату или годы ожидания, мы все ищем путь "домой". Эта итерация, посвященная женскому опыту, особенна своей хрупкостью и силой одновременно: через движение, творчество и телесные практики мы будем исследовать тот дом, который всегда с нами, – наше тело. Мне хочется, чтобы эта программа стала для участниц возможностью вновь встретиться с собой. А мы, как сообщество, будем тем принимающим "домом", где становится возможным путь восстановления. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество признало силу и опыт украинских женщин – искусство способно передавать важные смыслы и наводить мосты солидарности".

Роберто Казаротто, руководитель e20danza, отмечает: "В нашей команде трое специалистов по танцу, которые работают с e20danza – итальянской организацией, специализирующейся на танцевальных практиках для здоровья мозга и социальной сплоченности. Мы сотрудничали с международными учеными и видели, как танец развивает эмпатию и социальную сплоченность, влияет на здоровье и благополучие. В этом проекте мы ищем новые встречи и обмен опытом с украинскими художницами, экспертами и участницами".

Финалом недели резиденции станет открытый партисипативный перформанс, созданный совместно с участницами программы как манифест женской взаимоподдержки.Следить за новостями проекта, а также за расписанием онлайн-сессий можно в Instagram партнеров:

@vidnova_spilno_to_you

@cossachka

@future.museum.moves

@part.ua.events А также на сайте:

e20danza.art

Партнеры проекта: Part.ua e.V, ОО "Образовательно-культурологический фонд MC6", Культурная ассоциация e20danza.Инициатива реализована при поддержке проекта "Culture Helps Solidarity / Культура помогает: Солидарность", который софинансируется Европейским Союзом и реализуется Европейским культурным фондом (Нидерланды), организацией "Инша Освита" (Украина), организацией "zusa" (Германия) и движением "ВЕТЕРАНКА" (Украина).

Проект финансируется Европейским Союзом. Выраженные взгляды и мнения принадлежат исключительно авторам и не обязательно отражают позицию Европейского Союза или Европейского исполнительного агентства по вопросам образования и культуры (EACEA). Ни Европейский Союз, ни орган, предоставляющий грант, не несут за них ответственности.

Регистрация по ссылке https://us02web.zoom.us/meeting/register/2d4G7GfGTLGrS1uCt4xJCw