В сети появилось общее фото Буша с Пригожиным: экспрезидент США отреагировал

43-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш с удивлением отреагировал на архивное фото, которое накануне всплыло в сети: на нем сам Буш находится в окружении российского коллеги Владимира Путина и первых леди обоих государств в ресторане Санкт-Петербурга. Но наибольшую реакцию у экс-главы Белого дома вызвало присутствие в кадре одиозного Евгения Пригожина.

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Как оказалось, в тот день будущий глава ЧВК "Вагнер" и военный преступник лично подавал политикам блюда и рекомендовал напитки. Комментарии Буша-младшего опубликовали в Yahoo News после встречи с журналистами.

"Честно говоря, я не столько шокирован тем, что Пригожин, согласно всем имеющимся данным, погиб, как тем, что сам остался жив после той встречи. Ведь именно он подавал мне еду 17 лет назад!", – иронично заметил бывший американский лидер.

Напомним, что глава боевиков "Вагнер" действительно начал свою политическую и бизнес-карьеру с того, что готовил и подавал еду в ресторане лично для президента Путина. Еще в 90-х вместе с отцом Пригожин промышлял продажей хот-догов, а в 2013 году на собственные деньги открыл элитное заведение "Старая таможня", где заработал свой первый миллион долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа в России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе, которая произошла 23 августа под Тверью. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших.

Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально демонстративной.

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