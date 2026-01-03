В сети озвучили ужасные предсказания Нострадамуса на 2026 год: война, смерть и 'рой пчел'

Имя Нострадамуса традиционно оказывается в центре внимания накануне нового года. В соцсетях активно обсуждают якобы его пророчества на 2026 год, которые рисуют мрачную картину будущего. Речь идет о войне, массовой гибели людей, загадочных символах и роковых событиях для известных лиц.

Авторы публикаций ссылаются на толкование его катренов – зашифрованных стихов, написанных еще в XVI веке. В то же время историки и скептики предостерегают: эти тексты настолько абстрактны, что позволяют почти любую трактовку. Детали о предсказаниях на 2026 год публикует издание Mirror.

Война продолжительностью семь месяцев

Один из катренов, который активно цитируют в сети, звучит так: "Семь месяцев – большая война, люди гибнут из-за зла. Руан, Евре – король не потерпит поражения".

Сторонники мистических толкований считают, что эти строки можно связать с современными военными конфликтами, в частности с войной в Европе. Они также вспоминают другие строки Нострадамуса – "в двух городах будут бедствия, которых мир еще не видел", – которые задним числом приписывают атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Критики же отмечают: такие сопоставления появляются только после событий и не имеют никакой предсказательной ценности.

"Большой рой пчел"

Еще один катрен вызывает особый интерес из-за своей образности: "Большой рой пчел предстанет из-за ночной засады".

Некоторые интерпретаторы связывают эту строку с 2026 годом, ведь цифра "26" фигурирует в нумерации катрена. Однако что именно означает "рой пчел", остается непонятным. Одни видят в этом метафору массовых протестов, кибератак или неконтролируемых технологических процессов, другие – символ коллективной угрозы, которая возникает внезапно. Буквальное толкование о гигантском нападении пчел большинство исследователей считает абсурдным.

Смерть "великого человека" от молнии.

В 26-м катрене первого века "Пророчеств" Нострадамус пишет: "Великого человека поразит молния средь бела дня".

Кто именно скрывается за образом "великого человека" – вопрос открытый. Это может быть правитель, политический лидер, духовный авторитет или даже известное публичное лицо. Сторонники сенсационных версий уже предполагают трагическую гибель кого-то из звезд или политиков. Однако историки отмечают, что молния у Нострадамуса часто выступает аллегорией внезапной смерти или стремительного падения, а не буквальным природным явлением.

"Швейцария, залитая кровью"

Наиболее жутким считают катрен, в котором упоминается конкретная географическая местность: "Из-за благосклонности, которую проявит город... Тичино будет переполнено кровью".

Тичино – италоязычный кантон Швейцарии, известный своей стабильностью и мирной жизнью. Интерпретаторы предполагают, что "кровь" может символизировать массовую трагедию: эпидемию, стихийное бедствие или социальный конфликт. Скептики же напоминают, что Нострадамус писал на среднефранцузском с примесью латыни, намеренно используя туманные формулировки, а многочисленные варианты рукописей и ошибки переписчиков лишь затрудняют точное понимание его текстов.

Почему к этим пророчествам стоит относиться осторожно.

Нострадамус оставил после себя 942 катрена, опубликованные в 1555 году в книге "Пророчества". Большинство из них настолько обобщены, что могут "подойти" к любой эпохе. Именно поэтому каждое новое десятилетие порождает волну интерпретаций, которые часто больше говорят о страхах современности, чем о реальных предсказаниях будущего.

Специалисты по истории и филологии отмечают: никаких точных дат, имен или однозначных событий в текстах Нострадамуса нет.

