В селе на Житомирщине волка заметили возле человеческих домов: специалист объяснил, что это значит и как действовать

Жители села Приветное, на Житомирщине заметили волка неподалеку от человеческих домов. Специалисты осмотрели следы на снегу и подтвердили, что животное прошлась по территории общины.

О ситуации местным СМИ рассказал Сергей Мельник, староста села. После обращения местной жительницы, мужчина сообщил о хищнике руководителям охотничьих угодий.

Специалисты прошли примерно 5-6 километров и подтвердили, что следы принадлежали волку, который исчез в неизвестном направлении. По словам старосты села, несмотря на закрытый охотничий сезон, специалисты контролируют ситуацию и следят за перемещением диких животных.

Как действовать, если увидели волка

Научный сотрудник Полесского природного и Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Сергей Жила рассказал, что появление волков вблизи населенных пунктов зимой может иметь несколько причин. По его словам, прежде всего специалисты должны выяснить, не связано ли такое поведение животного с бешенством. Также он объяснил, что делать, если встретились с хищником:

Ранее OBOZ.UA сообщал в Киеве зооспасатели пришли на помощь волку. Четвероногий длительное время жил в антисанитарных условиях, из-за чего у него проявилась агрессия и он напал на владелицу.

