В России вышла на свободу активистка, которую осудили за стихи Шевченко и критику войны против Украины

Петербургская активистка Дарья Козырева 18 марта утром вышла на свободу из колонии в городе Кинешма. Она отбывала наказание по делу о так называемой повторной дискредитации армии после участия в антивоенных акциях и публичных высказываний.

Об освобождении Козыревой заявили в ее группе поддержки. Там также сообщили, что журналистам, которые собрались возле колонии, запретили снимать момент выхода, объяснив это тем, что якобы проводятся учения.

"Съёмка запрещена, так как проводятся учения", – передали представители группы слова администрации.

Антивоенная позиция

Козырева участвовала в антивоенных акциях еще с 2022 года, когда была несовершеннолетней. Впоследствии ее действия стали основанием для уголовного преследования. В суде она открыто высказывала свою позицию относительно войны против Украины, в частности в своем последнем слове.

Выступление она начала со стихотворения Тараса Шевченко, а дальше говорила об Украине и полномасштабном вторжении России. Она заявила, что Украина является свободным государством и должна самостоятельно определять свое будущее. Также Козырева сказала, что украинцы будут негативно воспринимать тех, кто распространяет нарративы агрессора, и добавила, что мечтает о возвращении всех территорий, включая Донбасс и Крым.

Обстоятельства дела

18 апреля 2025 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил активистку к 2 годам и 8 месяцам колонии. Основанием стали два эпизода – интервью изданию "Север.Реалии" и листок со стихами Шевченко, который она наклеила на памятник поэту в годовщину начала вторжения.

Следствие считало, что во фрагменте из стихотворения "Завещание" содержался призыв к сопротивлению. На момент вынесения приговора Козыревой было 19 лет. Она отбывала наказание в колонии в Ивановской области, откуда и вышла после завершения срока.

В 2022 году она оставила черной краской надпись "Убийцы, вы его разбомбили. Иуды", на артобъекте возле Эрмитажа, таким образом отреагировав на разрушение Мариуполя российскими оккупантами. Кроме того, девушка общалась с журналистами "Север.Реалии" и создавала протестные граффити в центре Санкт-Петербурга.

