В России осудили 19-летнюю девушку за стихотворение Шевченко и высказывания против войны в Украине: полный текст ее речи в суде

В России к 2 годам и 8 месяцам приговорили 19-летнюю активистку Дарью Козыреву за стихотворение Тараса Шевченко и открытые высказывания против войны в Украине. В частности, девушку сочли виновной в систематической "дискредитации" российской армии.

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Об этом сообщает Reuters. Известно, что Козырева неоднократно осуждала российское вторжение в Украину.

В 2022 году она оставила черной краской надпись "Убийцы, вы его разбомбили. Иуды", на артобъект возле Эрмитажа, отреагировав таким образом на разрушение Мариуполя российскими оккупантами. Кроме того, девушка общалась с журналистами "Север.Реалии" и создавала протестные граффити в центре Санкт-Петербурга.

Следствием ее активной позиции стало отчисление с медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета в начале 2024 года, после того как ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за проукраинские посты в социальных сетях.

В 2024 году, во вторую годовщину начала полномасштабной войны, Козырева разместила лист бумаги у памятника Тарасу Шевченко в Петербурге со строками его "Завета". За это ее задержали и почти год содержали в СИЗО, после чего перевели под домашний арест.

18 апреля российский суд в Санкт-Петербурге объявил девушке приговор – почти три года заключения. На судебном заседании Козырева заявила о своей невиновности, назвав дело против себя "одним большим вымыслом".

На одной из страниц пользователей Facebook был опубликован полный текст речи в суде.

"Если бы Тарас Григорьевич случайно попал в наше время, здесь, возможно, от меня ожидается фраза, что он был бы тихо поражен. Нет, он даже не удивился бы – от слова совсем. Уж очень привычно он увидел бы картину. Московия снова лезет.

Конечно, война началась не в 2022 году, и даже в узком смысле, отправной точкой, следует считать 2014-й. В 2014 году начали те же россияне, виновные в каждой капле пролитой крови. В широком смысле война идет даже не с 14-го, а сотни лет.

Удивительная черта русской истории. Какой бы царил режим, будто религия этому режиму не позволяет просто взять и оставить в покое Украину. Ничем друг от друга не отличались цари, коммунисты, какую бы одежду они ни пытались нацепить.

Казалось бы, за столько веков могли и понять: ну отстаньте вы уже, отстаньте. Да, Москва побеждала, много побеждала, но окончательной победы она так и не увидела никогда. И не увидит. Украинский народ ему уже не даст. Ему хватило.

Но любители оккупации так этого не понимали. Они не самые умные, как бы им ни хотелось. Им никто не давал просто слова о прошлом и будущем Украины. Они не понимают, что украинцам не нужен старший брат, не нужен никакой, тем более триединый русский народ.

Украина – это свободная страна, свободная нация, и она сама будет решать свою судьбу. Если кто-то будет транслировать нарративы захватчика, то украинцы его ненавидят. И нечего здесь говорить об украинских националистах. Довели сами.

Кто-то будет лезть в Украину, его будут бить. И, может быть, больно. Я искренне желаю россиянам просто запомнить эти великие истины. Украина, еще раз, свободная нация. Она сама решит, как идти по дороге. Сама решит, кого считать другом и братом себе. А кого-то – злейшим врагом. Сама решит, как ей относиться к истории. И уж тем более сама решит, на каком ей говорить на языке.

Я будто говорю очевидные вещи, но очевидны они не являются. Понятно, что Путин не думает, что Украина – нация суверенная. У него много, впрочем, чего не укладывается в уме. Типа прав человека, демократических принципов.

Но даже те, кто вроде бы против путинской власти не всегда это понимают. Не всегда понимают, что Украина, заплатившая кровью за свой суверенитет, сама будет решать, как ей быть. Хочется, конечно, верить, что с наступлением демократии рано или поздно это отношение изменится. Хочется верить в такое прекрасное будущее, где Россия отказалась от любого имперства, хищного и жаждущего крови, или же скрытого, в человеческих мыслях спрятанного. Вот дай Бог, просто дай Бог.

Я уже вспоминала в дебатах, что очень глупо выглядело бы упоминание оков в контексте современного положения Украины. Ну, не допустят украинцы больше заковать. И сейчас не допустили. Но во времена Тараса кандалы, к сожалению, были жестокой действительностью. Его творчество поэтому не найдешь боевых призывов бить москалей. Ну, не то время, не те надежды.

Его патриотическое творчество – это плач. Плач о горькой судьбе Украины. Плач о забытой славе запорожцев. Плач об ошибках и поражениях, из-за которых Украина потеряла свою свободу.

Он верил, конечно, что однажды вернется былая слава, что призраки великих гетманов восстанут из веков, что Украина сбросит у себя наконец вражьи цепи. Он не мог точно знать, когда это произойдет. Он не мог знать, что уже через полвека на карте появится Украинская Народная Республика, что те же украинские крестьяне, когда-то закрепощенные, бесправные, бессловесные, наконец поднимут национальный флаг, что они возьмут в руки оружие, и пойдут бить большевиков и добровольцев, возглавляемый Петлюрой.

К сожалению, победили большевики. Причем, к сожалению, не только украинцам, многим народам. А Украина оказалась в руках лютого ката еще на 70 лет.

Сейчас по современности. Сегодня кандалы давно сброшены. Больше на Украину их не наденет никто. Народ веками лил кровь за свою свободу. Больше он эту свободу никому не отдаст. Украинцы помнят, помнят прекрасно, как когда-то боролись их родители.

И хочется спросить только одно. Помнит ли это восточный сосед? Коммунистов больше нет, к счастью, царей подавно, а имперские традиции, кажется, остались.

Да, как я уже говорила, у Путина, похоже, не вкладывается в голову украинский суверенитет. Его бы, в принципе, вполне устроила покладистая, бессловесная Малороссия, желательно вообще малорусская губерния, не имеющая своей воли, которая слушается каждого его слова, говорящего на чужом языке, забывая постепенно свой родной. Где-то, безусловно, был просчет.

Ну, трудно Путину было поверить, что Малороссия ему больше никогда не светит. Украинцы просто не дадут превратить в нее свою страну. Путин пытался, упорно пытался. Он аннексировал в 2014 году Крым, он разжег войну на Донбассе со всей целью.

В 22-м он, видимо, решил, что пора завершить начатое. Хорошим был план. Блицкриг, Киев через три дня. Неудивительно, что бы не хватило и три года и три десятка не хватило бы.

Врага быстро выбили из окрестностей Киева, заставили бежать из-под Харькова, выбили из Херсона. Оккупанты не то, что не дошли до столицы, они ОРДЛО до сих пор контролируют не до конца. Часть украинской земли, да, до сих пор захвачена. Возможно, она будет захвачена еще долго. Это грустно признавать, но, к сожалению.

Однако подчинить Украину Москве не удалось. Героический украинский народ встал на защиту Родины. И ценой многих жертв отстоял свою страну. Национальный флаг веет над Киевом и будет развиваться навеки. Еще будучи отброшенным от столицы, тогда, в начале 2022 года оккупант просто остался с носом.

Я мечтаю, конечно, чтобы Украина вернула себе каждую пядь своей земли, включая Донбасс и Крым. Я верю, что однажды мечта сбудется. Когда история все рассудит по справедливости. Но Украина победила и так. Победила уже. Все".

Как сообщал OBOZ.UA, в России к 16 годам лишения свободы приговорили украинца Вадима Чалого, которого обвинили в том, что он якобы отправил взрывчатку трем полковникам минобороны РФ. По версии "следствия", он якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины.

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