В России придумали 'Майдан-3' в центре Киева: что на самом деле произошло

Российская пропаганда в соцсетях запустила очередной фейк об Украине. Ряд российских Telegram-каналов распространили сообщение о выдуманной ими же акции протеста, которая якобы состоялась в центре Киева.

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По версии Z-пабликов, протестовали украинские военные, которые "требовали остановить войну", против них якобы была применена сила. Враждебную ложь разоблачили в "АрмияИnform".

"Пока украинские военные держат фронт, российские Telegram-каналы снова решили подержать фейкометы. На этот раз их целью стала — не больше и не меньше — вымышленная акция протеста в самом сердце Киева. По сценарию кремлевских мечтателей, украинские военные якобы вышли на митинг с призывами остановить войну, возвели палаточный городок и получили от полиции "жесткий отпор" с задержаниями. Хорошая сказочка, и жаль, что опять не про Украину", – указано в материале издания.

В "АрмияИnform" отметили, что акция в столице действительно проходила. Правда, там не звучали вымышленные пропагандой РФ "антивоенные лозунги".

"Участники говорили вещи вполне понятные и закономерные: поддержать армию, освободить всех пленных, развивать центры для ветеранов и усилить ресурсное обеспечение военных. Ну, то есть то, что давно должно было бы быть в приоритете каждого адекватного правительства — и является таковым в Украине. Никакого возведения палаток, никакой "попытки Майдана-3", никакого вмешательства полиции с ОМОНовскими методами, как это у них "принято". Просто граждане воспользовались своим законным правом — быть услышанными. А власть — своей ответственностью — слышать", – указано в материале.

Российская фейк-машина отработала по уже привычному алгоритму:

взять реальное событие;

исказить его смысл;

"приправить" рассказами о "силовом сценарии";

подать как "зраду", "хаос" и "конец единства";

разогнать фейк через сотни Telegram-каналов "с географией от Брянска до Ботсваны".

Цель таких вбросов очевидна: Россия, не имея возможности победить на фронте, стремится расшатать украинский тыл.

"Кремль пытается играть в информационные шахматы с порванным сценарием. Создать иллюзию массового недовольства, расшатать общество, вбить клин между фронтом и тылом, между народом и государством. Но фокус не удался. И не удастся", – отметили в "АрмияИnform".

Что бы ни придумывали кремлевские фейкометы, война продолжается, украинские воины продолжают давать отпор агрессору. Не сломалось и украинское общество, которое вместо требований капитулировать открыто говорит о потребностях фронта. Именно поэтому акция в Киеве является проявлением сознательности, а не слабости. И что бы ни придумывали россияне, ни один ее участник не был задержан.

"Если вам в очередной раз попадает в ленту "эксклюзив от раш-TG", где украинские воины "требуют мира любой ценой" — вспомните, что они уже заплатили слишком высокую цену, чтобы сейчас слушать фейки из чужого окопа", – призвала украинцев автор материала Ольга Викарчук.

Напомним, ранее российская пропаганда взялась распространять фейк о военных-браконьерах на Сумщине. В браконьеры россияне записали двух офицеров 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, выдумку они иллюстрировали скриншотом реальной украинской новости – где нет ни одного упоминания о военных.

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