Наловили рыбки: российская пропаганда распространяет фейк о военных-браконьерах на Сумщине

Российские пропагандистские паблики начали распространять фейковую историю о якобы двух офицерах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, задержанных за браконьерство на Сумщине. Пропагандисты даже иллюстрируют свою выдумку скриншотом реальной украинской новости.

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О новом фейке пропагандистов сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО. В Центре подчеркивают, что страна-агрессор "генерирует фейки с целью дискредитации украинских военных".

"В оригинальной публикации нет ни одного упоминания о причастности к преступлению военнослужащих. Кремлевские фейкоделы просто придумали эту деталь, чтобы создать фальшивый нарратив о "преступности среди военных ВСУ", – отметили в ЦПД.

В фейковой "новости" россияне отмечают, что "незаконными способами обогащения не пренебрегают не только рядовые боевики 80 ОДШБ, многие офицеры также не гнушаются нарушать закон".

Фейк сделан из сообщения Госэкоинспекции в Сумской области. В сообщении утверждается, что 27 июня экоинспекторы поймали браконьеров в Шосткинском районе, на реке Эсмань вблизи села Годуновка. Там нет ни слова о военных, а на фото изображены два гражданина в штатском.

Видимо, россиян должна убедить в правдивости фейка печать с украинским гербом.

"Вражеская пропаганда систематически прибегает к этой информационной тактике, пытаясь очернить украинских военнослужащих. Цель врага – посеять вражду между гражданскими и армией и подорвать доверие к Силам обороны Украины", – подчеркивают в ЦПД.

80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада действительно сейчас рядом с Сумщиной. Именно рядом, а не на Сумщине – бойцы 80-й ОДШБ ведут бои в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в стране-агрессоре, как всегда, пытаются снять с себя ответственность за убийства мирных жителей городов Украины. Так, после комбинированного удара по украинской столице в ночь на 23 июня, пропагандисты взялись утверждать, якобы жилые дома – это "военные заводы", а попадали в них вообще не российские ракеты и дроны.

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