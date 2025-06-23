Можно проверить собственноручно: в Минобороны сказали, отслеживает ли Резерв+ геолокацию пользователей

Мобильное приложение Резерв+ не отслеживает геолокацию и цифровые данные пользователей. Но эту информацию можно проверить собственноручно.

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Об этом сообщили в Минобороны Украины. Там опровергли слухи, которые распространялись в сети со вчерашнего дня о якобы сборе данных приложением Резерв+.

"Его цель – посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения относительно работы государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине", – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в Минобороны подчеркнули:

– Резерв+ не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение — это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Каждый пользователь может это собственноручно проверить в настройках;

– Ни на одном из опубликованных в сети скриншотах нет доказательств, что речь идет именно о Резерв+. Приведенный фрагмент Java-кода не связан с этим приложением и является типичным, он может использоваться в любых других продуктах. Кроме того, приложение не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в публикациях;

– Резерв+ работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно подает через BankID, а также с отдельными данными из реестра Обериг. Все процессы – прозрачны, а система прошла необходимые проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности.

"Призываем пользователей не поддаваться на информационные провокации, проверять факты и доверять только официальным источникам", – резюмировали свое сообщение в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в приложении Резерв+ отображаются различные статусы воинского учета, которые помогают понять состояние учета гражданина. Основные статусы имеют свое значение и определяют дальнейшие действия.

Как писал OBOZ.UA:

– Военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением "Резерв+".

– О том, кому и в каких случаях нужно заменить военно-учетный документ, читайте в нашем материале по ссылке.

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