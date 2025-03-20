В реестре "Оберег" планируются технические работы: как долго будут недоступны услуги

Вечером 20 марта в реестре "Оберег" запланированы технические работы. В этот период электронный военный документ и связанные с реестром услуги могут быть временно недоступны.

Видео дня

Пользователям рекомендуется заранее загрузить PDF-версию документа. Это поможет избежать возможных неудобств при проверках или использовании услуг, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"20 марта с 22:00 до 23:30 планируются технические работы в реестре "Оберег", – говорится в сообщении.

В Минобороны заверили, что по завершении технического обслуживания система возобновит работу в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, молодые украинские военные смогут получить высшее образование без необходимости прерывать свою службу. Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о новых изменениях, позволяющих контрактникам и призывникам в возрасте от 18 до 24 лет учиться в высших учебных заведениях, оставаясь на своих должностях в Вооруженных силах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!