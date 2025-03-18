Украинские военнослужащие смогут получать высшее образование, не прерывая службу: Умеров раскрыл детали

Молодые украинские военные смогут получить высшее образование без необходимости прерывать свою службу. Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о новых изменениях, позволяющих контрактникам и призывникам в возрасте от 18 до 24 лет учиться в высших учебных заведениях, не покидая своих должностей в Вооруженных силах.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Министерство обороны разработало изменения в Положение о прохождении военной службы, позволяющие военным получать высшее образование при исполнении своих обязанностей.

Отмечается, что для этого нужно получить разрешение от командира подразделения или высшего командования. Оформление разрешения производится через приказ по воинской части.

Это нововведение особенно важно для военных, подписавших контракт в рамках проекта "Контракт 18-24". Такой подход позволит им совмещать службу и обучение, что позволит не только продолжать военную карьеру, но и получить важные профессиональные навыки, которые понадобятся как в военной, так и в гражданской сфере.

"Проект, разработанный и представленный Министерством обороны, одобрил Кабинет Министров Украины. В ближайшее время он будет подан на подпись Президенту Украины. Защищать Родину, не бросая учебу – возможно", – отметил Умеров.

Напомним, заведения высшего образования военного направления вводят обучение по трем новым специальностям. Вооруженные силы Украины нуждаются в специалистах, которые владеют новейшими технологиями, умеют работать с беспилотниками и разбираются в кибербезопасности и защите информации.

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