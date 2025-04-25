В Раде появился проект закона о дополнительных отпусках для военных: подробности

Народный депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект (№13209), в котором предлагает предоставить дополнительный ежегодный отпуск – 30 дней тем военным, которые могли уволиться, но остались служить.

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Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам нардепа, это будет касаться тех, кто был в плену, имеет инвалидность, воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет, потерял близких на войне (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра), закончил контракт, имеют другие уважительные причины.

"Все мы видим: демобилизацию блокируют, ротаций нет. А те, кто служит непрерывно годами, выгорают. Это несправедливо. Призываю коллег как можно быстрее рассмотреть этот законопроект!" – заявил нардеп.

Этот отпуск можно будет взять отдельно или вместе с основным, с полной сохранностью денежного довольствия, добавляет Гончаренко.