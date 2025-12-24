В Раде хотят закрыть самую популярную лазейку для уклонения от мобилизации: подробности

В Украине планируют закрыть популярную лазейку, которой пользуются мужчины призывного возраста для уклонения от мобилизации из-за профессионального предвысшего образования. В Верховной Раде готовят изменения в законодательство, которые ограничат право на отсрочку для тех, кто поступает после 25 лет или получает второе или третье образование.

Цель законопроекта – сбалансировать право на образование с выполнением воинского долга в условиях военного положения. Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Что известно

По данным профильного комитета, в 2024 году 55 581 человек в возрасте старше 25 лет поступил на профессиональное предвысшее образование, а в 2025 году – уже 24 819.

Это стало новой популярной лазейкой после введения ограничений на поступление в бакалавриат и аспирантуру, которые раньше использовались для отсрочки службы в армии.

Председатель комитета Сергей Бабак сообщил, что сейчас происходит системный пересмотр правил поступления, чтобы закрыть возможности для злоупотреблений, но сохранен баланс между правом на образование и обязанностью служить в армии.

Министерство образования и науки работает над законопроектом, который предусматривает: отсрочка от мобилизации будет сохраняться только для тех, кто поступил в учебные заведения до 25 лет и учится без перерыва. Лица, которые поступают после 25 лет или получают второе или третье образование, могут потерять право на отсрочку.

Также законопроект №13574 предусматривает 12-месячную отсрочку для граждан, которые уже отслужили по годовому контракту во время военного положения, поскольку сейчас действующее законодательство не дает им права на отсрочку после завершения службы.

