Житель Киева за $20 тыс. переправлял уклонистов через границу. Подробности дела и фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, помогал уклонистам незаконно пересечь границу в обход пунктов пропуска. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла 20 тысяч долларов США с человека.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, они разоблачили очередную схему по незаконному пересечению госграницы. По данным следствия, киевлянин подыскивал "клиентов" среди знакомых мужчин призывного возраста и обещал им за вознаграждение помочь нелегально пересечь границу Украины.

"По плану злоумышленника, переправка должна была происходить из Киева в Закарпатскую область, после чего – пешком через границу со Словацкой Республикой в обход пунктов пропуска. Стоимость такого трансфера он оценил в 20 тысяч долларов", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали во время его встречи с "клиентом", в ходе которой он получил от него деньги за "услуги". По факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц причастных к незаконной переправке военнообязанных за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить бывшего правоохранителя, который, по информации следствия, организовал схему заработка на уклонистах. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла около 6 тысяч евро с человека.

