В Прилуках 20 мая объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ

Во вторник, 19 мая, около 10:00 утра российские военные преступники нанесли удар баллистической ракетой по самому центру города Прилуки. Враг попал в одно из местных предприятий, и взрывная волна нанесла значительные повреждения местному торговому центру и жилым домам вокруг. Из-за удара по городу погибли три человека и почти три десятка ранены.

Соответственно, городские власти объявили 20 мая День траура в Прилуках. Также горсовет выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате очередной вражеской атаки на Прилуки.

"Этот жестокий удар унес жизни трех человек, еще многие жители ранены. Но каждая человеческая жизнь – бесценна. Каждая трагедия, вызванная войной, оставляет глубокий и неизлечимый след в сердцах всех украинцев. Мы вместе с общиной Прилук склоняем головы в скорби и разделяем боль невосполнимой потери. Светлая память всем погибшим. Силы, мужества и выдержки родным, которые переживают эту тяжелую боль", – отметили в горсовете.

Также 20 мая, в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоится прощание с Анатолием Сафоновым, защитником Украины, который отдал свою жизнь, защищая наше государство от российских захватчиков.

Городские власти пригласили прилучан почтить память погибшего Героя и провести его в последний земной путь.

Удар по Прилукам

По информации правоохранителей, российские оккупанты ударили баллистической ракетой по центральной части города Прилуки. Взрывом был поврежден ряд зданий и автомобили местных жителей.

Воздушная тревога была объявлена на северо-востоке Украины в 9:57, а уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили о фиксации ракеты в направлении Прилук. Мониторинговые каналы писали, что российские войска нанесли ракетный удар из Брянской области.

По информации ОВА, целью удара оказалось одно из предприятий. В свою очередь сеть "Эпицентр" сообщила, что в результате ракетной атаки врага был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Прилуках.

По состоянию на 16:40 стало известно о 3 погибших местных жителей – раненый 15-летний парень в результате травм скончался в больнице. Из числа других 29 человек пострадавших 5 находятся в тяжелом состоянии.

Черниговская областная прокуратура квалифицировала действия россиян как"военное преступление, повлекшее гибель людей" (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

