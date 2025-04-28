В Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда: как наказали

В Полтавской области мужчина получил боевую повестку, однако уклонился от мобилизации. Свой поступок он аргументировал тем, что побоялся проходить военную службу.

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Об этом говорится в Едином реестре судебных решений. Суд назначил уклонисту один год испытательного срока.

В декабре 2024 года жителю Полтавщины была вручена повестка, однако он не явился для отправки в воинскую часть, тем самым уклонившись от мобилизации. Глобинский районный суд вынес ему приговор.

Согласно материалам дела, мужчина получил повестку 12 декабря 2024 года и должен был впоследствии прибыть для отправки в воинскую часть, чего он не сделал. Его действия были квалифицированы как уклонение от призыва военной службы во время мобилизации.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и объяснил свою неявку в военкомат страхом перед прохождением военной службы. Суд назначил ему наказание в размере одного года испытательного срока.

Напомним, ранее в Николаевской области мужчина получил три боевых повестки, однако уклонился от мобилизации. Во время судебного заседания военнообязанный утверждал, что его сочли непригодным к военной службе. За это мужчине "светит" три года тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Свои действия он аргументировал тем, что владелица арендованного им жилья "спрятала военный билет".

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