На Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации, потому что 'владелица квартиры спрятала военный билет': чем все закончилось

В Полтавской области судили мужчину, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Он объяснил свои действия тем, что владелица арендованного им жилья "спрятала военный билет".

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Также гражданин заявил, что в тот день, в который должен был прибыть в воинскую часть, он заболел, поэтому своей вины не признает. О подробностях дела и наказании для обвиняемого стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Дело уроженца поселка Шишаки Полтавской области, который обвинялся в уклонении от мобилизации, рассмотрел Диканьский районный суд.

В материалах дела отмечено, что 25 июля 2024 года мужчину признали пригодным к военной службе, согласно решению военно-врачебной комиссии от 25 июля 2024 года.

30 июля мужчине лично вручили повестку о явке 1 августа 2024 года в воинскую часть, однако там он так и не появился.

В суде обвиняемый отказался признавать свою вину. Он заявил, что в воинскую часть не прибыл, потому что "заболел" и в тот день к нему приезжала скорая. Еще одним аргументом в свою пользу гражданин считает тот факт, что "женщина, у которой он арендует жилье, спрятала куда-то его военный билет и не помнила куда".

По словам обвиняемого, его гражданская жена позвонила работникам РТЦК и СП и предупредила, что он болен. Лично обвиняемый о своем состоянии в территориальный центр не сообщал и больше не обращался, поскольку не хочет быть мобилизованным.

В итоге суд признал подозреваемого виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации" и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации и заявил, что не считает это преступлением, поскольку "не является военным и не желает вредить другим". Впоследствии, во время дебатов, обвиняемый признал вину и выразил раскаяние – однако от 3 лет лишения свободы это его не спасло.

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