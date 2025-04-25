На Николаевщине мужчина получил три боевые повестки, но уклонился от мобилизации: чем все закончилось

На Николаевщине мужчина получил три боевые повестки, однако уклонился от мобилизации. Во время судебного заседания военнообязанный утверждал, что он был признан непригодным к военной службе.

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Об этом говорится в Едином реестре судебных решений. Обвиняемому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

По материалам дела, житель Николаевщины получил повестку, однако не явился в территориальный центр комплектования. На судебном заседании он не признал своей вины, заявляя, что раньше проходил медицинское освидетельствование и был направлен на учебу во Львов. Мужчина также утверждал, что его вернули домой без военного билета.

В свою очередь представители ТЦК опровергли эти утверждения, предоставив информацию о том, что обвиняемый получил три боевые повестки, но систематически уклонялся от мобилизации. Суд также принял во внимание тот факт, что уклонист не предоставил никаких подтверждений относительно якобы полученного сообщения об отсутствии потребности в его явке в ТЦК.

Суд тщательно изучил предоставленные медицинские документы и установил, что официального решения о предоставлении обвиняемому отсрочки от военной службы по мобилизации не было. Приняв во внимание заключение ВВК о его пригодности к военной службе, суд признал, что действия мужчины были сознательными, и квалифицировал их как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, что предусматривает лишение свободы сроком на три года.

Напомним, в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации и заявил, что не считает это преступлением, поскольку "не является военным и не желает вредить другим". Впоследствии обвиняемый признал вину и выразил раскаяние, однако от 3 лет лишения свободы это его не спасло.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Он объяснил свои действия тем, что владелица арендованного им жилья "спрятала военный билет".

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