В Полтавской области мужчина передавал в Viber данные о работе ТЦК и поплатился за это: как его наказали

В городе Зиньков Полтавской области мужчина сообщал в группе в Viber о местах нахождения группы оповещения, тем самым препятствуя работе ТЦК и СП. Речь шла о сообществе, которое было создано для обмена информацией о мобилизационных мероприятиях.

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Суд признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Об этом сообщил Полтавский ТЦК и СП.

Что известно

В Зинькове мужчина сообщал в специально созданном сообществе в Viber, где работают группы оповещения ТЦК и СП, чтобы другие военнообязанные избегали этих мест.

"Как установил суд, мужчина пользовался собственным аккаунтом в Viber и публиковал сообщения о местах, где находились представители ТЦК, СП и полиции. Речь шла о сообществе, которое было создано именно для обмена информацией о мобилизационных мероприятиях, блокпостах и местах работы групп ТЦК", – говорится в материале.

В этой группе по состоянию на декабрь 2025 года насчитывалось 3720 участников. Отмечается, что в ходе следствия зафиксировано не менее пяти таких сообщений.

Что постановил суд

В суде мужчина полностью признал свою вину. 24 апреля 2026 года он заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Зиньковский районный суд Полтавской области признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Суд учел, что ранее он не имел судимостей, официально работал, имел положительные характеристики, раскаялся и содействовал расследованию.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, но установил годичный испытательный срок.

"Это означает, что отбывать наказание в тюрьме он не будет, если в течение этого года будет выполнять возложенные на него обязанности и не совершит нового правонарушения. Он должен периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы", – отметили в Полтавском ТЦК и СП.

Кроме того, суд постановил конфисковать в государственную собственность мобильный телефон Samsung Galaxy A15 и SIM-карту, с помощью которых мужчина публиковал сообщения в Viber.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в селе Ворокомле Камень-Каширского района Волынской области 10 сентября местный житель "подрезал" служебный автомобиль группы оповещения. В результате машина столкнулась с электроопорой, пострадали четверо военнослужащих ТЦК и СП.

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