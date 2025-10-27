В пехоту, штурмовики или тыл: как определяют, куда отправят мобилизованного

В Украине с начала полномасштабного вторжения действует всеобщая мобилизация, в рамках которой на военную службу призываются граждане, состоящие на воинском учете. После прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) определяется степень годности к службе, что устанавливает ограничения или дает разрешение на участие в боевых действиях.

Именно этот вывод влияет на то, в каких подразделениях и на каких должностях военнообязанный может проходить службу. Подробнее в интервью "24 Каналу" рассказал представитель Киевского ОТЦК Олег Байдалюк.

По его словам, вопрос о том, всех ли мобилизованных направляют именно в пехоту, остается в компетенции работников мобилизационных отделов. Именно они определяют, в какие подразделения, мотопехотные, штурмовые или тыловые, направляют военнообязанных.

Окончательное решение принимается после прохождения военно-врачебной комиссии, которая устанавливает уровень пригодности и возможные ограничения.

Отправляют ли всех мобилизованных в пехоту

От результатов ВВК зависит, может ли военнослужащий выполнять задачи в боевых или только тыловых частях. При этом не исключается, что из-за потребности в пехоте часть мобилизованных могут направлять именно в эти подразделения.

"Пожалуй, да, это естественно. Если мотопехотные подразделения требуют наибольшего внимания со стороны кадрового пополнения и территориального центра комплектования, то, видимо, так и есть", – отметил Байдалюк.

Представитель Киевского ОТЦК добавил, если мобилизованный имеет определенную специальность, его обычно направляют служить в соответствии с ней. Те, кто не имеет военного опыта, сначала проходят подготовку в учебном центре по прибытии в территориальный центр комплектования. Дальнейшее распределение зависит от результатов обучения и того, как человек себя проявил.

"Обычно в эти учебные центры приезжают рекрутеры из бригад – так называемые "покупатели". Они наблюдают, как человек себя ведет, какой у него настрой, физические кондиции и общая готовность", – рассказал Байдалюк.

После прохождения военно-врачебной комиссии военнослужащего могут направить в различные подразделения – это определяется заключением ВВК. Кроме того, по желанию можно выбрать направление службы, например, стать оператором дронов или электриком.

