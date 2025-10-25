Кто может потерять отсрочку от мобилизации в ноябре и по каким причинам: объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва, однако существуют обстоятельства, при которых это право может быть отменено.

Видео дня

Отсрочка, предоставленная военнообязанному, может быть аннулирована по основаниям, определенным действующим законодательством. OBOZ.UA рассказывает о том, кто и при каких условиях может потерять право на отсрочку от мобилизации в ноябре.

С 1 ноября закон о мобилизации продолжит действовать без изменений. Поэтому прежде всего к основной категории, подлежащей призыву, относятся мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, пригодные к службе по состоянию здоровья и без действующей отсрочки или бронирования.

Кто может потерять отсрочку в ноябре

Особое внимание стоит обратить тем гражданам, у кого данные в воинском учете не обновлены, содержат ошибки или неправильно оформленные документы, а также тем, кто может находиться в розыске из-за технических неточностей.

Если эти неточности не будут устранены, лица могут потерять право на отсрочку. В ноябре это будет касаться прежде всего тех, у кого истек срок или исчезли основания, на которых отсрочка была предоставлена.

По каким причинам может быть потеряна отсрочка

Среди возможных случаев потери отсрочки — ситуации, когда отец троих детей имеет задолженность по уплате алиментов, превышающую сумму трехмесячных платежей.

Также право на отсрочку теряют лица, которые ухаживали за больными, если подопечный умер или больше не нуждается в постоянном уходе.

Кроме того, родитель, который самостоятельно воспитывает ребенка, лишается отсрочки в день, когда ребенок достигает 18 лет.

Напомним, с 1 ноября в Украине заработает новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Теперь большинство процессов можно будет сделать онлайн или через ЦНАП без очередей и бумажной бюрократии. Поэтому, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, более 600 тыс. украинцев получат автоматическое продление отсрочек – без визитов в ТЦК.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в приложении для военнообязанных Резерв+ появилась новая возможность – получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью. Процедура происходит быстро: система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, отправляя результат прямо на смартфон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!