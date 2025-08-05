В отдельных районах возможны град и шквалы: синоптики дали прогноз погоды на среду

На Спаса, 6 августа, погода в Украине будет контрастной. На юге и востоке будет стоять жара, зато на западе и севере похолодает и пройдут дожди с грозами.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. Синоптики также предупредили, что в отдельных районах ожидается град и шквалы.

Атмосферный фронт, который переместится на территорию нашей страны из Западной Европы, принесет кратковременные дожди на западные, северные и большинство центральных областей. Осадки будут сопровождаться грозами, в отдельных районах градом и шквалистым ветром.

В остальных регионах сохранится сухая погода.

В большинстве областей сохранится теплая погода. А на юге страны ожидается резкое усиление жары — температура воздуха будет достигать +35...+37 градусов.

В восточных областях будет менее жарко, днем +29...+33 градуса, а в центральной части ожидается +27...+32, кроме Винницкой области, где прогнозируют +24...+26 градусов.

И лишь в западных областях дневная температура снизится до +20...+23.

Ночью ожидается +14...+19, на юге страны до +23. На западе в ночные часы +15...+18.

В Киеве и области 6 августа будет безоблачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29.

В Киеве ночью +17...+19, днем +26...+28.

Метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области. Днем ожидается гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м.

Кроме Киевщины о непогоде предупреждают и в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Объявлен І уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу Укргидрометцентра, в течение августа погода в Украине останется без значительных изменений, но температурные колебания по всей территории продолжатся. В целом в последний месяц лета температура ожидается выше нормы.

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