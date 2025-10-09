В оккупированном Крыму водители объявили 'охоту на бензин': цена популярного топлива выросла до 90 рублей

В оккупированном Крыму бензин исчез со многих АЗС. Жители полуострова жалуются, что им приходится пересаживаться на общественный транспорт, чтобы добраться на работу. Еще один выход они видят в том, чтобы обзаводиться электромобилями. Правда, купить их на оккупированной территории сложно.

Бензин в Крыму уже по 90 рублей

У крымчан уже не выдерживают нервы из-за дефицита топлива на полуострове. Одна из блогерш из Севастополя рассказала, что не может в выходные заправить свой автомобиль, а в понедельник утром ей нужно ехать на работу. Бак авто совсем пустой, она даже не может стоять в длинной очереди на заправку.

"Как мне стоять с канистрой, если очередь состоит из машин?" – чуть не плачет блогерша.

Для многих жителей полуострова бензиновый кризис стал настоящей проблемой. Заправиться можно на частных АЗС в селах. Там топливо есть, но цены достигают уже 90 рублей. И принимают только наличку.

На трассах на многих заправках бензина нет либо есть только одной марки: А-95 или А-92. И цены тоже высокие. Например, А-100 стоит 99 рублей. А-95 – 90 рублей, А-92 – 85 рублей.

Еще продают топливо по талонам, правда, взять их негде.

Крымчане уже серьезно размышляют о том, что стоит пересаживаться на электромобили, так как бензиновому кризису нет конца и края.

"Одни говорят, что кризис закончится через месяц, а другие – до конца года. Кому верить, уже не знаю. Я думаю, что это производители бензина создают дефицит, чтобы повысить цены. Им запретили экспорт топлива, хотя продать за границу они могли бы дороже. Вот они и создают такую проблему", – уверена жительница Севастополя Маргарита.

На самом деле в пропагандистских СМИ РФ не афишируется информация о том, что украинские дроны практически каждую ночь атакуют НПЗ и что уже выведено из строя 20% производства. Да и сами россияне не хотят или боятся в это верить.

В Крыму идет охота на бензин

Пропагандист Олег Крючков, советник незаконного главы Крыма Сергея Аксенова и бывший журналист, у себя в соцсети так объяснил причины дефицита топлива: ремонты НПЗ (причины не уточнил), рост цен на бирже, проблемы с логистикой и отсутствие в Крыму крупных сетей АЗС.

Крючков посоветовал жителям не нагонять паники, не запасаться бензином и не создавать ажиотаж, а просто пересаживаться на общественный транспорт.

"Паническая скупка, как и с гречкой, сахаром, имбирем, создает дефицит, где его могло бы и не быть", – уверен пропагандист.

Также бывший журналист дал советы, как подготовить автомобиль к выезду: проверить колеса, соблюдать скоростной режим, грамотно распределять багаж. И вообще, по его мнению, нужно использовать машину только в случаях реальной необходимости, объединять несколько поездок в одну.

В то же время жители полуострова уже создают свои стратегические запасы бензина. Например, устанавливают на огородах 100-200 литровые баки для хранения топлива на всякий случай. Некоторые им торгуют – продают бензин по 150-200 рублей.

А большинство выходные дни проводят в поисках – это называют "охотой на бензин", которая растягивается на 6-10 часов. Блогеры даже снимают видео, как они колесят по селам и городам полуострова.

Залить полный бак сразу невозможно, на заправках отпускают только по 20 литров в одни руки, а бывает и только по 10. Поэтому водители выстаивают очереди на трех АЗС, где есть нужная им марка. Обидно бывает, когда бензин заканчивается перед самым носом.