В одно мгновение исчезла целая семья: житель Львова Ярослав Базилевич рассказал свою историю музею «Голоса мирных» Фонда Рината Ахметова

Ярослав Базилевич из Львова потерял самое дорогое – всю свою семью. Российская ракета, попавшая в дом, убила жену Ярослава, 43-летнюю Евгению Базилевич, и трех его дочерей – 21-летнюю Ярину, 18-летнюю Дарию и 6-летнюю Эмилию. Трагедия семьи Базилевичей стала одной из самых болезненных для Львова и всей Украины. Свою историю мужчина рассказал Музею "Голоса мирных", сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

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В ночь на 4 сентября 2024 года во время воздушной тревоги семья Ярослава спустилась в лестничную клетку, которую считали относительно безопасным местом. За минуту до попадания ракеты мужчина вернулся в квартиру за водой. Тогда позвонила Евгения и попросила как можно скорее вернуться к ним. Внезапно звонок оборвался, и разорвалась ракета.

До последнего Ярослав верил в то, что его семья спаслась. Он ещё не знал, что тот звонок станет последним, когда он услышал голос своей жены.

"Я не оказался под завалами. Я был в квартире и не мог спуститься. Квартира была разрушена. Я передвигался по квартире где-то полтора-два часа. В тот момент я ничего не видел на один глаз и имел мелкие порезы. В общей сложности завалы расчищали четыре часа", – рассказывает Ярослав.

Из-под завалов извлекли тела семи человек, среди них – четыре женщины из семьи Базилевичей. У них не было никаких шансов выжить – российская ракета попала прямо в их дом и в один миг безжалостно перечеркнула будущее всей семьи. Самая младшая Эмилия только что пошла во второй класс. Ярина работала в проекте "Львов – молодежная столица Европы 2025", Дарья училась на втором курсе культурологии в Украинском католическом университете (УКУ), их мама Евгения была очень творческой, строила карьеру в IT, интересовалась йогой.

После такой утраты Ярославу понадобилась терапия. Поддержкой стали друзья и близкие, которые были рядом в самые тяжелые моменты. Но боль утраты остается с ним и сегодня.

"У меня была какая-то там первая жизнь: детство, подростковый возраст, студенческие годы. Потом была семейная жизнь. А теперь она совсем другая. Смысла в этом я пока не нашел, скажем так, зачем я здесь. Для меня на данный момент это просто убийство времени, если говорить серьезно. Какая-то рутина", – говорит Ярослав.

Сейчас самое важное для Ярослава – рассказывать о трагедии своей семьи и открывать миру глаза на российский террор, жертвами которого ежедневно становятся мирные люди в украинских городах.

"Сохранять память о своей семье, о своих девочках. Один из таких инструментов – это создание стипендиального фонда имени Евгении, Ярины, Дарьи и Эмилии при УКУ. Мы проводили очень много вечеров памяти, приуроченных к дням рождения девушек. Также я пытался отстаивать интересы Украины перед западными политиками, выступал в Бундестаге, в Гааге, в комитете парламента Нидерландов. Был в Вашингтоне и на Варшавском форуме по безопасности", – говорит Ярослав Базилевич.

Смотрите историю Ярослава Базилевича здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.