В Одессе женщина пошла на сотрудничество с ФСБ, чтобы "долги за коммуналку исчезли вместе с государством", и поплатилась: приговор суда

Хаджибейский районный суд Одессы признал местную жительницу виновной в государственной измене. В феврале прошлого года подсудимая дважды отправила в Telegram неустановленному сотруднику Федеральной службы безопасности РФ географические координаты, объясняя, что там могут находиться украинские военные.

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Об этом говорится в тексте судебного вердикта от 30 июня. Во время слушания женщина вину не признала, утверждая, что доказательства по делу были сфальсифицированы.

Подробности дела

При обыске в её доме было найдено несколько мобильных телефонов и SIM-карт. Подсудимая не отрицала, что они ей принадлежат, однако заявила, что её обыскивали дважды – в начале января прошлого года и затем в конце мая. И, якобы, при первом обыске одну карту ей подкинули. Но доказательств представлено не было.

По версии суда, между двумя обысками прошло почти пять месяцев, и обвиняемая, проживая в своей квартире, могла избавиться от этой карты вместо того, чтобы сохранить её. Суд считает, что объяснения выглядят надуманными и нереалистичными.

В то же время в ходе негласных следственных действий было установлено, что в общении подсудимой с неустановленным лицом женщина критиковала украинскую власть, говорила, что не нужно "лезть" в НАТО, жаловалась на задолженность по ЖКХ, говоря, что "если исчезнет это государство, вместе с ним исчезнут и эти долги".

В другой беседе женщина говорила, что срочно нужно отстранить президента за "преступления" и предполагала, что представители украинской власти сами запускают "Шахеды", потому что доверия к ним нет. На основании записей разговоров суд пришел к выводу, что у подсудимой сознательная антиукраинская позиция и ее действия были умышленными. Ей приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Украине были осуждены еще три человека, которые оправдывали российскую агрессию, распространяли прокремлевскую пропаганду и разжигали межнациональную вражду. В зависимости от тяжести совершенных преступлений они получили от пяти до одиннадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали российских агенток, которые готовили теракт в Киеве. Они собирались устроить взрыв в центре города и убить военнослужащего.

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