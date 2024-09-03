В Одессе море засветилось ярко-голубыми красками: в чем причина уникального природного явления. Видео

Море в Одессе начало светиться ярко-голубым светом. Уникальное явление наблюдается ночью. Причиной этого волшебного зрелища является планктон, обладающий способностью к биолюминесценции.

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В сети одесситы публикуют красивые и немного мистические кадры, на которых запечатлено море, светящееся ярко-голубым светом при каждом движении воды.

Чаще всего это фантастически красивое явление можно наблюдать в конце лета – начале осени. Оно происходит благодаря миллионам маленьких микроорганизмов – планктона, обладающему биолюминесценцией, то есть способностью живых организмов светиться.

В Черном море свечение воды вызывает планктонная водоросль ноктилюка. Она начинает светиться при температуре воды выше +24.

Свечение словно вспыхивает при каждом физическом влиянии – проплывает лодка или катится волна.

Обычно в Черном море такое свечение можно наблюдать уже с конца августа. Но в этом году оно оказалось гораздо ярче обычного, и ныне море в Одессе светится ночью чрезвычайно интенсивным ярко-голубым сиянием.

Увидеть водоросль ноктилюку можно только под микроскопом. Она чем-то похожа на лист кувшинки.

Ноктилюка встречается не только в Черном море, а сейчас она распространяется все больше и больше. Ученые связывают это с глобальным потеплением.

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