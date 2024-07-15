Ученые разгадали тайну 'Ока Дракона': как выглядит уникальное природное явление в Норвегии

Уникальное природное явление Норвегии под названием "Глаз Дракона" поражает своим видом и загадочностью. Вокруг его происхождения велось немало дискуссий, но ученые получили разгадку этого удивительного природного "глаза".

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Это углубление, вероятно, образовалось около 20 тысяч лет назад, когда вся Скандинавия лежала под огромной массой льда, называемой Фенноскандским ледниковым щитом. Об этом пишет LiveScience.

Впадина в скалах вдоль северо-западного побережья Норвегии похожа на глаз рептилии. Валун, лежащий на дне углубления, выделяется на фоне слоя белого песка и водорослей, образуя "зрачок".

"Глаз Дракона" – это природная особенность, которая, вероятно, образовалась под большим Фенноскандским ледниковым щитом, возможно, во время последнего ледникового периода. Этот специфический тип ледниковой формы рельефа называется выбоиной", – сказал доцент кафедры физической географии и геологии четвертичного периода в Норвежском университете науки и технологий Фрэнсис Шантель Никсон.

Фенноскандский ледниковый щит был огромным ледником, покрывавшим Скандинавию, а также части Северной Европы и северо-западной России во время последнего ледникового периода около 20 тысяч лет назад.

По словам Никсона, оледенение может образовать любые геологические образования, даже такие особенные, которые называются пластическими формами или p-формами. Они являются результатом эрозии коренной породы под ледниковым покровом.

"P-формы создаются талыми водами, полными абразивных отложений. Среди этих отложений – скалы всех форм и размеров (от мелкого песка до гигантских глыб). Потоки талой воды под высоким давлением, двигающиеся подо льдом, могут образовать скальное основание во впадине с гладкими стенками, которые могут быть прямыми, изогнутыми или круглыми, шириной и глубиной от сантиметров до нескольких метров", – объяснил Фрэнсис Никсон.

Выбоины, такие как "Глаз Дракона", – это разновидность р-формы, которые формируют особо бурные течения талой воды, которые концентрируют стирание и эрозию в круговых моделях. попадут в рытвину", – сказал ученый.

По словам Никсона, возможно, именно так валун оказался на дне "Ока Дракона". Отступление Фенноскандского ледникового щита обнажило скальное основание и его рытвины, состоящие из гнейса, типа метаморфической породы с разноцветными минеральными полосами, которые придают фантастический вид глазу.

"Глаз Дракона" выглядит по-разному в зависимости от времени суток и приливов. Во время прилива волны намывают скалы, эпизодически откладывая и вынося песок из котловины, так что валун иногда "сидит" на голой основе.

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