В немецкой больнице скончалась выпускница медицинского университета, получившая тяжелые ранения во время авиаудара по Харькову. Фото

Выпускница Харьковского национального медицинского университета Ннани Адаоби Мериан скончалась в больнице в Германии от тяжелых ранений, полученных в результате российского авиаудара по Харькову. О смерти девушки стало известно 5 июля. Медики сначала лечили её в Харькове, а после перевозки в Германию продолжили борьбу за её жизнь, однако спасти пациентку не удалось.

Видео дня

О смерти выпускницы сообщил Харьковский национальный медицинский университет на своей странице в Facebook. В университете отметили, что врачи до последнего пытались спасти девушку.

"В результате вражеского обстрела она получила тяжелые ранения. Врачи до последнего боролись за ее жизнь: сначала в Харькове, а затем в Германии. Все сочувствовали, помогали и надеялись на выздоровление, но, к сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти её не удалось", – говорится в сообщении.

Обучение и память

Ннани Адаоби Мериан поступила в Харьковский национальный медицинский университет в 2020 году. По словам представителей вуза, за годы обучения она проявила себя как ответственная, способная и целеустремленная студентка, которая добросовестно училась и демонстрировала высокие академические результаты.

Она также участвовала в международных стажировках. В 2024 году проходила обучение в Кембриджском университете, а в 2025 году совершенствовала профессиональные навыки и занималась научной работой в Университете Бируни в Турции.

В университете отметили, что Ннани Адаоби Мериан запомнилась как искренний, доброжелательный человек, который легко находил общий язык с окружающими, стремился к знаниям и хотел помогать другим.

"В памяти преподавателей, друзей, одногруппников и всех, кто её знал, она навсегда останется талантливой студенткой, добрым человеком и неотъемлемой частью большой семьи Харьковского национального медицинского университета", — отметили в учебном заведении.

Что известно

Коллектив университета, администрация, преподаватели и студенты выразили соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Ннани Адаоби Мериан. В сообщении подчеркнули, что ее смерть стала большой утратой для университетского сообщества.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 5 июля российские войска нанесли удар с помощью дрона по Харькову. Под атакой оказался Киевский район города. Пострадали как минимум пять человек, повреждено авто коммунального предприятия.

Напомним, 4 июля российские войска нанесли несколько ударов по Запорожью. Среди раненых — 10-летний ребенок. Также в пригороде возник пожар на пшеничном поле общей площадью 2 га. На местах происшествий работали все экстренные службы города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!