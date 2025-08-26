В небе над Украиной заметили уникальное космическое явление. Фото

В ночь на 26 августа над разными регионами Украины можно было увидеть яркий след в небе. Он выглядел как тонкий луч света среди звезд и держался всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы сотни людей успели его сфотографировать.

В Telegram-каналах украинцы делились фотографиями космического явления, отмечая, что зрелище было заметно из разных регионов страны. "Вот такое космическое явление видно над Украиной. Видели?" – написали в Zsuwar.

На фото четко видно вертикальный след света среди ночного неба, а вокруг заметны звезды. Эксперты пока не подтвердили, это комета, метеорит или другое атмосферное явление. Наблюдатели говорят, что яркий луч длился несколько секунд и исчез в направлении горизонта.

Что это могло быть?

Что именно это было, пока никто точно не говорит. Есть несколько предположений.

Первая — комета C/2023 A3 (Цзицзиньшань – ATLAS). Ее открыли в 2023 году, а диаметр ядра, по расчетам, составляет около 1,5 км. Она состоит из льда и пыли, а под солнечным светом образует длинный хвост. Некоторые астрономы считают, что эта комета может стать "Большой", то есть одной из самых ярких для наблюдения с Земли.

Вторая версия — это был так называемый световой столб. Такое явление возникает в атмосфере, когда мелкие кристаллы льда отражают свет. Чаще всего его можно увидеть зимой или в прохладные дни.

Что бы это ни было — комета или атмосферная иллюзия — выглядело оно очень эффектно. Световой след будто разрезал ночное небо и исчез за несколько секунд.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые заметили вспышку молекулярной активности гигантской кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейн) из облака Оорта на окраинах Солнечной системы. Астрономы зафиксировали, как из ее ядра выбрасывается угарный газ.

