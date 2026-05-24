В мотоцикле заклинило колесо: в Ровенской области в ДТП пострадали три человека, среди них – дети. Фото

В воскресенье, 24 мая, в Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали водитель мотоцикла и трое его пассажиров.

Об этом сообщили в полиции области. Правоохранители уточнили, что в результате ДТП среди пострадавших есть двое детей – мальчик и девочка.

"24 мая в 08:15 в полицию поступило сообщение, что в селе Перемиловка произошло ДТП с пострадавшими. Установлено, что 19-летний житель села Зарицк Ровенского района управлял незарегистрированным мотоциклом FORTE 125. Он остановился, чтобы подвезти знакомую и ее двух детей", – говорится в сообщении правоохранителей.

В дальнейшем, со слов водителя, в мотоцикле заклинило колесо, в результате чего он не справился с управлением и допустил падение транспортного средства.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и трое пассажиров. У водителя медики диагностировали ушибы и ссадины. После оказания помощи его отпустили. 40-летняя жительница села Тушебин также получила ушибы и не нуждалась в госпитализации.

6-летнюю девочку с переломом носа и 13-летнего мальчика с многочисленными переломами костей лица и кровоизлиянием госпитализировали.

"Следователи по факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование", – добавили правоохранители.

