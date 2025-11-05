'Он совсем не культурный': правительство Молдовы закрывает культурный центр 'Русский дом' в Кишиневе

Новое правительство Молдовы решило денонсировать ряд соглашений со страной-агрессором Россией. Среди прочих, уже отменено двустороннее соглашение о создании и функционировании культурных центров в странах. Поэтому правительство Молдовы одобрило инициативу о закрытии центра русской культуры в Кишиневе "Русский дом".

Об этом заявил министр культуры Молдовы Кристиан Жардан по факту завершения заседания правительства. Он уточнил, что учреждение не может быть закрыто раньше июля 2026 года, когда истечет срок действия соглашения о его деятельности.

Не культурный "Центр культуры"

"В Кишиневе еще в 2009 году был создан Российский центр культуры и науки под управлением российского посольства. Но этот центр вовсе не был культурным, а под его прикрытием велась деятельность, которая подрывала суверенитет Молдовы", – заявил Кристиан Жардан, объясняя инициативу правительства.

Он отдельно подчеркнул, что такие российские учреждения, "учитывая геополитический контекст, представляют не российскую культуру, а российскую агрессию".

"Мы все знаем о варварской агрессии России в Украине с 2022 года. Знаем об атаках, которым подвергается, в том числе, республика Молдова, о попытках дестабилизации и т.д.", – пояснил Кристиан Жардан.

Агентство пропаганды

Аналогичный культурный центр действует в неконтролируемом Кишиневом Тирасполе. Как отметил Кристиан Жардан, "фактически там работают только российские дипломаты", и в целом организация занимается не культурой, а пропагандой.

"Там существует такое учреждение – "Россотрудничество", которое ЕС квалифицирует как российское государственное агентство пропаганды. В том числе и этот офис в Тирасполе содержится и финансируется тем самым "Россотрудничеством", – пояснил министр.

Кристиан Жардан напомнил, что российское посольство в Кишиневе не аккредитовано уже шесть месяцев и работает в сокращенном режиме.

"В этом так называемом "культурном центре" все сотрудники – российские дипломаты. Я не знаю, существует ли еще где-то в мире культурный центр, где все сотрудники были бы дипломатами", – спросил чиновник.

Что предшествовало

Это – не новый курс нового правительства Молдовы. О закрытии "Русского дома" власти республики объявили еще в феврале этого года, после падения российских дронов на юге страны. А в мае решение о прекращении соглашения с РФ относительно действия "культурных центров" поддержала парламентская комиссия по внешней политике.

Так или иначе, указанный "центр" до сих пор активно "работает" в Кишиневе, жалуются молдаване. Причем именно так, как говорит Кристиан Жардан – в сфере пропаганды. Так, в конце октября кишиневский "Русский дом" устроил вечер памяти кремлевского пропагандиста Кеосаяна.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Мунтяну принял присягу и официально возглавил правительство Молдовы только 1 ноября. Церемония принятия присяги нового премьер-министра и членов его правительства состоялась при участии президента Майи Санду и спикера парламента Игоря Гросу.

