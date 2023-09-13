В Минздраве обязали больницы до конца года установить кондиционеры в палатах: что это значит

С начала 2024 года больницы, входящие в состав состоятельной сети и не имеющие кондиционеров в палатах, потеряют возможность заключать контракты на определенные услуги с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). В настоящее время кондиционеры установлены только в 12% палат.

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Как он пояснил, обеспечение оптимальных условий микроклимата в помещениях больниц является элементом санитарно-противоэпидемических требований.

Если ранее, при контрактировании с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на 2022 год, одним из требований к больницам, предоставляющим специализированную медицинскую помощь, было наличие резервного источника электроснабжения, то сейчас медицинским учреждениям необходимо также обеспечить комфортные условия для пациентов в летний сезон.

Поэтому перед каждым руководителем больницы, вошедшей в состоятельную сеть, стоит задача: до конца года "покрыть" кондиционерами палаты и ординаторские в своем медучреждении.

В противном случае больницы утратят возможность контрактоваться с Национальной службой здоровья по определенным пакетам уже с 1 января 2024 года.

В министерстве подсчитали, что сейчас из более чем 54 тысяч палат кондиционеры имеют только 6897. То есть кондиционерами обеспечены только 12% палат в больницах состоятельной сети.

"Это крайне низкий показатель. Призываю руководителей больниц активно готовиться к следующему лету уже сейчас", – подчеркнул министр здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что министерство активно оказывает поддержку больницам в поиске финансирования для реконструкции и приобретения дорогостоящего оборудования. Тем не менее, согласно мнению министра, установку кондиционеров в палатах больницы могут осуществить сами медицинские учреждения.

"Мы видим это из тех остатков средств, которые есть сегодня на счетах в больницах, по данным Нацслужбы здоровья, это более 23 млрд грн. Эти средства — не абстрактные цифры на счетах, они должны использоваться на благо пациентов и улучшение качества медицинской помощи" помощи", – пояснил министр.

Больше палат с кондиционерами есть в медучреждениях Киева (30%) и Днепропетровщины — 23% от общего количества палатного фонда.

Похожая ситуация и с ординаторскими: наибольший процент оснащения кондиционерами в Киеве и Херсонской области — по 64%.

Наименее обеспечены кондиционерами больницы Волынской области, где это оборудование только в 2% палат. Только на 5% обеспечены кондиционерами больничные палаты в медучреждениях Винницкой, Львовской и Черниговской.

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