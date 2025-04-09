В минобороны человек с амбициями и видением попадает в окружение пожилых полковников и теряет инициативу, – Гудыменко

Одним из важнейших и проблемных факторов является то, что работа в Министерстве обороны построена абсолютно без учета настоящих стимулов работников.

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Об этом глава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудыменко написал в своем блоге.

Стимулы работников в Минобороны не учитываются

"У одного работника главным стимулом является получить новое звание, у другого - дотянуть до пенсии, у третьего создать что-то действительно инновационное для страны, у четвертого - просто пересидеть войну в тылу, а не на фронте. Стимулы у каждого свои, и это не то что новость - этим просто надо уметь пользоваться. Но в министерстве с ом попадает в окружение полковников преклонных лет, теряет инициативу, потом желание, потом волю к переменам, а потом сама становится полковником", - отметил глава антикоррупционного совета.

Он добавил, что в начале полномасштабного вторжения, "когда в ряды армии пришли бизнесмены, топменеджеры, юристы, логисты, айтовцы были надежды, что они инкорпорируются в работу министерства, заменят старые кадры и внесут что-то новое и современное в работу важнейшего министерства во время войны". Однако этот шанс и потенциал был в основном упущен.

"Значительная часть того, чем представители министерства кичатся на международных форумах, создана именно представителями этой категории кадров - относительно молодыми, с опытом в бизнесе или международной деятельности, не относящимися к армии до начала полномасштабной войны. министерства. Но этого не произошло", - подчеркнул Гудыменко.

Работники министерства в сфере закупок знают, что будут проблемы, если закупят товар по цене, которая хотя бы на копейку превышает другое предложение

"Ещё одним важным фактором, который невозможно обойти в разговоре о стимулах, является фактор внешнего давления, который особенно заметен в сфере закупок. Если формулировать максимально грубо и примитивно, то кадры, работающие в закупках для армии, очень четко понимают, что вряд ли будут проблемы из-за отсутствия этих проблем, если они становятся неполадками. закупят какой-то товар – хоть швабру, хоть снаряд – по цене, хотя бы на копейку превышающей другое предложение, даже если более дорогой товар имеет значительно лучшее качество, больший функционал или меньший срок поставки", – утверждает Гудыменко.

Он привел в пример сферу закупок, "где уже системой стали кейсы, в которых контракт заключается по самой низкой цене, но сроки поставки и качество товара существенно хуже конкурентов".

"Причиной этому является не только потенциальный скандал в соцсетях или разнос в кабинете руководства. Главным является то, что каждый чиновник в этой сфере знает, что он ежедневно ходит между Сциллой и Харибдой - обвинениях либо в нанесении ущерба государству, либо в преступном бездействии штатных решений. г, и как следствие – к все меньшей и меньшей эффективности и все большей и большей безответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Юрий Гудыменко раскритиковал работу Минобороны Украины. Он заявил, что ведомство не отвечает ни одному из требований, которые предъявляют перед ним армия, власть и народ Украины.

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