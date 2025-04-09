Минобороны не отвечает ни одному из требований, которые предъявляют ему армия, власть и народ Украины, – Гудыменко

Глава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудыменко заявил, что конструкция Минобороны не отвечает ни одному из требований, которые перед министерством предъявляют и армия, и власть, и народ Украины в целом.

Видео дня

Об этом Гудыменко написал в своем блоге. Он назвал то, что происходит в Министерстве обороны, хуже хаоса.

"Министерство обороны настолько старое, большое и многослойное, что приписывать построение этой ктонической конструкции одному нынешнему министру Рустему Умерову просто не имеет смысла. Если мы представим, что нынешнее министерство – это исключительно плод работы и воображения министра Умерова, то нам придется признать, что он должен производить колоссальные менеджеры. те стимулы для работы подчиненных, которые нужны для целей, которые он сам себе поставил. Но именно эти качества в необходимом количестве у министра Умерова отсутствуют", - подчеркнул Гудыменко.

Глава антикоррупционного совета отметил, что главными проблемами министерства является то, что:

Министерство обороны огромно . Невероятно раздутое. Количество людей, так или иначе работающих в министерстве, почти равно составу армейского корпуса. Не батальона, не полка, не бригады – корпуса.

. Невероятно раздутое. Количество людей, так или иначе работающих в министерстве, почти равно составу армейского корпуса. Не батальона, не полка, не бригады – корпуса. Значительный процент рабочих процессов внутри министерства сознательно и бессознательно дублируется между разными департаментами и управлениями, значительное количество работников делает просто ненужную работу.

между разными департаментами и управлениями, значительное количество работников делает просто ненужную работу. Рабочая культура в министерстве построена на безответственности. Отсутствие ответственности за свои действия, нежелание брать ответственность на себя и желание переложить ответственность на кого-то другого – вот три кита, на которых держится внутренняя логика процессов в министерстве.

Отсутствие ответственности за свои действия, нежелание брать ответственность на себя и желание переложить ответственность на кого-то другого – вот три кита, на которых держится внутренняя логика процессов в министерстве. У министерства, как у самурая, нет цели – есть только путь. Никто из тех, с кем я говорил об этом, не мог объяснить цели министерства. Все они называли процессы – обеспечение армии, улучшение логистики, продолжение цифровизации – но никто не смог сказать, куда именно министерство движется. Не имея цели, невозможно дойти до нее. И цели у министерства нет.

Слишком много функций министерства являются лишними . Министерство осуществляет закупки в армию, занимается культурой, курирует лесхозы, ведет инновации, строит жилье, содержит земельные участки и дома культуры, мобилизует людей, контролирует (на самом деле нет) Вооруженные силы Украины, лицензирует, обучает, лечит, награждает, пропагандирует, бронирует и цифровизирует. Этими процессами, столь разными, столь противоположными, просто невозможно управлять нормально. И ими нормально не управляют.

. Министерство осуществляет закупки в армию, занимается культурой, курирует лесхозы, ведет инновации, строит жилье, содержит земельные участки и дома культуры, мобилизует людей, контролирует (на самом деле нет) Вооруженные силы Украины, лицензирует, обучает, лечит, награждает, пропагандирует, бронирует и цифровизирует. Этими процессами, столь разными, столь противоположными, просто невозможно управлять нормально. И ими нормально не управляют. Полностью отсутствует система обратной связи. Система внутреннего аудита не работает, самоконтроль системы отсутствует. После последнего внутреннего аудита, среди прочего рекомендовавшего резко сократить численность работников министерства обороны, эта самая численность де-факто выросла еще на несколько сотен человек.

Система внутреннего аудита не работает, самоконтроль системы отсутствует. После последнего внутреннего аудита, среди прочего рекомендовавшего резко сократить численность работников министерства обороны, эта самая численность де-факто выросла еще на несколько сотен человек. Коррупционные схемы в Министерстве изменились или скорее мутировали за последние годы. Создание отдельных агентств для закупок существенно уменьшило классическую прямую коррупцию, превратив ее скорее в лоббизм с элементами давления "сверху". Одновременно классическая коррупция со взятками и откатами никуда не делась из огромных периферийных сфер Министерства обороны, например, из сферы военного обучения, лесхозов или недвижимости.

"Итак, если коротко, то Министерство обороны Украины является медленным, огромным, хилым и безответственным, и продолжает становиться медленнее, больше, более слабым и безответственным", – резюмировал Гудыменко.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года Юрия Гудыменко избрали в состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны. А потом он стал ее головой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!