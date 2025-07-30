В МАГАТЭ замерили уровень радиации на Запорожской АЭС: есть ли угроза для людей

Уровень радиации на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции остается стабильным. Команда МАГАТЭ, которая находится на объекте, не зафиксировала повышения радиационного фона.

Видео дня

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии на своей странице в соцсети Х. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заверил, что угрозы для людей нет.

"По словам генерального секретаря Рафаэля Гросси, команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции в Украине подтверждает отсутствие повышения уровня радиации на объекте", – говорится в сообщении МАГАТЭ.

Отметим, что во вторник, 29 июля, в сети распространилась информация о том, что в Запорожье повысился уровень радиационного излучения.

В частности, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором измеряли уровень радиации в Запорожье (район малого рынка). Показатели там были очень высокие – от 10 до почти 32 мкЗв/ч.

По словам Андрющенко, когда ветер дул со стороны оккупированной территории, уровень радиации повышался.

"Не хочу нагнетать или сеять панику, но это точно требует внимания и разъяснения. Хотя бы потому, что пару дней подряд русня нагнетает и рассказывает о каких-то мнимых ударах, пожарах по ЗАЭС и все такое. Поэтому прошу о распространении", – написал он.

Однако Министерство внутренних дел и Минэнерго эту информацию опровергли. По данным ведомства, уровень радиации в Запорожской области соответствовал норме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожской области по состоянию на вечер вторника, 29 июля, уровень радиации был в пределах нормы. Отделение радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины провело замеры воздуха, результат – 0,14 мкЗв/ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!